「特別な日！」ド軍名物女性リポーターも速報した大谷にまつわる超異例の出来事「ショウヘイがフィールドに出ている！」

日頃ドジャースをレポートしているワトソンさんも大谷の異例のシーンに驚きを示した(C)Getty Images

ドジャース専門の地元放送局『スポーツネットLA』でドジャースのリポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが現地10月15日（日本時間16日）に自身のインスタグラムを更新。

【動画】豪快に長打を放つ！注目を集めた大谷の屋外でのフリー打撃シーン

ナ・リーグ優勝決定シリーズを戦っている最中の大谷翔平が異例の屋外フリー打撃を行う動画を自身のインスタグラムのストーリーズにアップしている。

「big day! Shohei is in the cage,on the field!!!!!（特別な日！ ショウヘイがケージの中にいて、フィールドに出てる!!!!!）」とつづられ、視線の先にはドジャースの17番がフリー打撃を行っている映像が映し出されている。

優勝決定シリーズでは敵地でブルワーズに連勝を果たし、この日は本拠地ドジャースタジアムでチーム練習。普段は屋外でのフリー打撃を行わないとされる大谷がグ枸磴旅堝淫イ暴个燭箸△辰董▲錺肇愁鵑気鵑眤報したようだ。日頃は投手としての練習メニューもあるため、室内の練習場で打ち込むのが通例とされる。