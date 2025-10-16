「特別な日！」ド軍名物女性リポーターも速報した大谷にまつわる超異例の出来事「ショウヘイがフィールドに出ている！」
日頃ドジャースをレポートしているワトソンさんも大谷の異例のシーンに驚きを示した(C)Getty Images
ドジャース専門の地元放送局『スポーツネットLA』でドジャースのリポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが現地10月15日（日本時間16日）に自身のインスタグラムを更新。
【動画】豪快に長打を放つ！注目を集めた大谷の屋外でのフリー打撃シーン
ナ・リーグ優勝決定シリーズを戦っている最中の大谷翔平が異例の屋外フリー打撃を行う動画を自身のインスタグラムのストーリーズにアップしている。
「big day! Shohei is in the cage,on the field!!!!!（特別な日！ ショウヘイがケージの中にいて、フィールドに出てる!!!!!）」とつづられ、視線の先にはドジャースの17番がフリー打撃を行っている映像が映し出されている。
優勝決定シリーズでは敵地でブルワーズに連勝を果たし、この日は本拠地ドジャースタジアムでチーム練習。普段は屋外でのフリー打撃を行わないとされる大谷がグ枸磴旅堝淫イ暴个燭箸△辰董▲錺肇愁鵑気鵑眤報したようだ。日頃は投手としての練習メニューもあるため、室内の練習場で打ち込むのが通例とされる。
ドジャースの公式Xにも大谷のフリー打撃の様子が投稿され、豪快に右翼最上部の屋根を直撃したシーンが映し出されている。
大谷はここまでのポストシーズン8試合で2本のアーチをかけながらも打率は.147と低迷している。
デーブ・ロバーツ監督からも奮起が促される中、異例の練習が猛打爆発への吉兆となるか。今後の打撃シーンも注目となりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。