「あんな姿見たことありません！」イケメン俳優、衝撃の姿に反響！ 「何で受けた!?」「予想外すぎて」
俳優の神尾楓珠さんのマネジャーが運営するInstagramアカウントは10月15日、投稿を更新。神尾さんの衝撃の姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】神尾楓珠の衝撃の姿
ファンからは「どちらさん？」「目を疑った」「エイプリルフールかと思った」「何で受けた!?と、ビックリ」「予想外すぎて二度見しました」「サンシャイン楓珠」「超がんばってる！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】神尾楓珠の衝撃の姿
「予想外すぎて二度見しました」同アカウントは「こんばんは この度！日清ヨークさんの『ピルクル免疫スタイル』新CMに出演することが決定しました！！」と報告。1枚の写真と1本の動画で額にハチマキを巻いた神尾さんが『ピルクル免疫スタイル』の着ぐるみを着用した姿を公開しました。「あんな姿の神尾さんはmgも見たことありません！」と、マネジャーも衝撃を受けたようです。
CM動画も公開中神尾さんが出演する「ピルクル免疫スタイル」のCM動画は、日清食品グループの公式YouTubeチャンネルにて公開中です。お笑いタレントのサンシャイン池崎さんをほうふつとさせるような、絶叫と振り付けに注目です。気になった人は、視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)