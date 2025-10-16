257万円から！ 新「ハリアー」に大反響！ 「ディーゼルターボ」×＆#8221;専用タフデザイン＆#8221;に「アウトドアにぴったり」の声も！ お洒落内装＆「HARRIER」ロゴが目を惹くタタのミドルSUV「アドベンチャーX」インド仕様に熱視線！

装備充実のタフな“ハリアー”に反響集まる！

クルマで「ハリアー」と聞くと、多くの人はトヨタのクロスオーバーSUVを思い浮かべるでしょう。

しかし、同じハリアーという名前を冠しながらも、まったく異なる設計思想のもとで進化を遂げたSUVが存在します。

【画像】超カッコイイ！ これが“タフ仕様”の新「ハリアー」です！ （30枚以上）

そんな“もう1つのハリアー”から2025年8月に、タフな外装を纏ったモデルが登場し、その仕様にネット上では多くの反響が集まっています。

お洒落な内装も魅力！ タフ仕様の「アドベンチャーX」に反響集まる！

もう1つのハリアーとは、インドの自動車大手タタモーターズが手掛けるミドルサイズSUV「ハリアー」です。

ハリアーは2019年にデビューして以来、力強い走行性能と洗練されたデザインで高い評価を受けてきました。

2023年のマイナーチェンジによりさらに完成度を高めた同モデルに、2025年8月5日、新たに「アドベンチャーX」というグレードが追加されました。

アクティブなライフスタイルを送るユーザーをターゲットに、冒険心あふれる外観と最先端の快適装備を備えた一台です。

ボディサイズは全長4605mm×全幅1922mm×全高1718mm、ホイールベース2741mm。

ミドルサイズSUVながらワイドで存在感のあるフォルムは、街中でもひときわ目を引きます。

車体はジャガー・ランドローバーと共同開発された「OMEGARC」アーキテクチャおよびR8プラットフォームを採用し、堅牢な構造と上質な乗り味を両立させています。

新グレードであるアドベンチャーXは、その名の通り冒険をテーマにデザインが一新されました。

フロントバンパー、ヘッドライト、テールランプを横一線でつなぐモダンな意匠は、ランドローバーの高級SUV「レンジローバー」を彷彿とさせる質感と力強さを併せ持ちます。

足元には17インチのチタンフォージドアルミホイールを装着し、フロントドアには“HARRIER”のロゴを配することで特別感を演出しています。

インテリアには「プレミアムオニキストレイル」というテーマを採用。ブラックのレザーレットシートにタンカラーのアクセントを組み合わせ、上質さと冒険心を両立させた空間を作り出しています。

素材の質感にもこだわり、アウトドアでも長距離ドライブでも快適に過ごせる設計です。

装備面も充実しており、大型の「ウルトラビューツインスクリーンシステム」により、メーターとインフォテインメントを一体化。

Android AutoとApple CarPlayのワイヤレス接続や音声アシスタント機能も搭載され、直感的な操作が可能です。

さらにトレイルセンス自動ヘッドランプやアクアセンスワイパーなど、状況に応じて視界を確保する機能も備えています。

走行性能では、「シティ」「スポーツ」「エコ」の3種類のマルチドライブモードにより、運転スタイルに応じた走りを楽しめます。

安全装備も充実しており、クルーズコントロール、360度HDサラウンドビュー、トレイルホールドEPB（オートホールド機能付き）、さらにはノーマル・ラフ・ウェットの3種類の走行モード切り替え機能も搭載。

エルゴラックスドライバーシートにはメモリー＆ウェルカム機能が備わり、快適性も重視されています。

パワートレインは2リッターKRYOTECディーゼルエンジンで、最高出力170ps、最大トルク350Nmを発揮。

6速ATまたは6速MTと組み合わせることで、前輪駆動ながら力強くスムーズな走行を実現します。

グレードは「スマート」「ピュアX」「アドベンチャーX」「アドベンチャーX＋」「フィアレスX」「フィアレスX＋」の6タイプで、価格は149万9990ルピー（約257万円）から244万4000ルピー（約418万円）。

アドベンチャーXは189万9000ルピー（約325万円）、上級仕様のアドベンチャーX＋は193万4000ルピー（約331万円）に設定されています。

ネット上ではこの新グレードに対して、「街乗りでも存在感がある」「アウトドアにぴったり」「価格も手頃で魅力的」「運転モードが豊富で楽しそう」といった意見が見られ、注目を集めています。

また「インドのハリアーもカッコイイやん」「少しレンジローバーっぽさもあってお洒落」「内装の質感が思った以上に高い」「ディーゼルの走りが力強そう」など、ハリアー

そのものに対するコメントも見られました。