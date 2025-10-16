安心感のある日々や豊かな老後を過ごすためには、何が必要か。元トレーダーの田内学氏は「老後資金問題は、お金だけで解決できる問題ではない。孤独なお金の不安から抜け出すためにもっと重要なものが他にある」という――。

※本稿は、田内学『お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。

■採用面接で出会った「必ず6を出せる男」

会社員時代、新卒採用の面接で「12です！」と自信満々に答えた学生がいた。

僕がたずねたのは「サイコロを2個振ったとき、一番出やすい目はいくつか」という統計の問題だった。正解は7である。

「12は、両方とも6じゃないと出ないよ。一番難しいよね？」

僕が苦笑しても、彼は動じることなく、さらに胸を張った。

「僕は、ここぞ、という場面では必ず6を出せます！」

根拠のない自信で統計の問題を突破しようとする姿には惹かれたが、数学が求められるトレーディングデスクでの採用は難しかった。

ところが翌年、彼は法人営業部の一員として入社した。

彼の役割は、トレーダーの僕と、金融機関のお客さんをつなぐことだった。数字が苦手な彼は複雑な金融商品の理解に苦労していたが、入社3年目にはメガバンクを担当するようになっていた。

ある重要な取引を控え、彼が「ちょっと自信がなくて」と不安そうな表情を見せた。心配になった僕は、彼とお客さんの電話交渉を隣でフォローすることにした。すると、電話の向こうのお客さんが彼のためにこんな提案をしてくれた。

「大丈夫？ 難しければ、僕から直接トレーダーさんに話してもいいよ」

■愛され力はどこから来るのか

これには驚いた。メガバンクは仕事に厳しく、通常なら信頼できない営業マンは容赦なく切るのに、彼に対しては違っていたのだ。

そのとき、ハッと気づいた。面接で彼が言っていた「必ず6を出せる」の意味が。

彼は人から愛され、周囲を巻き込みながら成功を収めてきたのだ。僕自身も彼を助けるために、こうして電話を聞いている。

彼のサイコロは全面が「6」だった。

数年後、その彼、銅冶勇人(どうやゆうと)氏は金融業界を離れ、アフリカ支援を目的にするファッションブランド「CLOUDY」を立ち上げた。トークイベントで対談する機会があったので、率直に聞いてみた。

「どうしてそんなに周りから応援されるの？」

彼はいつもの笑顔で教えてくれた。

「目の前の人にどうすれば喜んでもらえるのかを、いつも考えているんです。そうすると、自然に応援してくれる人が増えるんですよ」

■愛される男の秀でた能力

たしかにそのトークイベントでも、周りのスタッフを笑顔にしていた。

彼は見返りを求めるわけではなく、愛ともいうべき周囲への気配りがあった。もちろん、誰もが彼のように振る舞えるわけではないが、その姿勢から学べることは多い。そのトークイベントで、彼はさらに付け加えた。

「大事なのは、相手をよく観察することです」

やはりポイントは「観察力」だった。相手の気持ちや悩みにそっと気づき、小さな気遣いを積み重ねる。

彼自身が自然に周囲を愛し続けてきたからこそ、周りからの信頼や応援を引き寄せていたのだと思う。

とはいえ、「そんなふうに愛されるのは難しい」と感じる人もいるだろう。愛を獲得して仲間を増やすのが難しいなら、残る方法は一つ。

利己心を原動力にした仲間作りだ。

■金融業界で感じた漫然とした不安

数字が苦手な男に続いて登場するのは、作文が苦手な男だ。

小学4年生の夏休み、彼は読書感想文に苦しんでいた。原稿用紙をあらすじで埋め尽くし、肝心の感想は最後の一行だけ。

「主人公の徳川家康はすごい人だと思いました」

自分の作文力の無さに嫌気が差し、その日以来、文章を書くこととは無縁の人生を送ろうと思い、大学受験でも理系科目に逃げ込んだ。これは他ならぬ僕自身の話である。

そんな僕が、今こうして本を書いている。それは、仲間の存在があったからだ。

もともと僕には、「他人は敵かもしれない」という疑念がどこかにあって、人を頼るのがとても苦手だった。自分の弱みを見せることができないから、自分の得意なことだけで戦おうとしていた。だからこそ、得意な数学を活かせる金融業界を選び、会社という強い存在に守られることに安心感を覚えていた。

社会人になった当時は、会社にしがみつくことしか考えていなかったが、金融市場で働くうちに、日本の将来に漠然とした不安が広がっていった。

政府の借金、円の価値の低下、年金制度の限界……。

このままで日本は大丈夫なのだろうか？

■「不安」を共有し、仲間を作る

あるとき、友人の紹介で一人の編集者と知り合い、雑談の中でその不安を打ち明けた。

「老後資金問題は、お金だけでは解決できないと思うんです」

まだ整理できていない考えを、彼は真剣に受け止めてくれた。

「その話をしっかり言語化しましょう」

それから5年以上、彼は文章の書き方を丁寧に教えてくれている。作文が苦手だった僕が本を出版できるようになったのは、間違いなく彼のおかげだ。

しかし、なぜ彼はここまで協力してくれるのだろう？

それは、僕も彼も「日本社会がこのままだと、自分の将来が不安だ」という、ある意味での利己心を共有していたからだと思うのだ。

教室で「愛、仲間、お金のうち一番大切なのは？」と問いかけたとき、「仲間」を選んだ生徒は似たような経験をしていたはずだ。文化祭でお化け屋敷を作るときや、部活動で県大会を目指すときなど、目標を共有すれば苦手な相手とも自然に協力できる。

仲間とは、思いやりや優しさだけで結ばれるものではない。むしろ、「自分のため」という利己心が同じ方向を向いたときに、強い絆が生まれる。

■「共通のゴール」を見つけ、仲間を集める

災害時に人々が助け合えるのも、同じ不安を共有しているからだ。その瞬間、「他人は敵かもしれない」という意識は消える。

しかし、「お金の不安」は個人的すぎて共有しにくい。そして、自分の問題が解決しても、周囲には妬みや距離感が生まれることがある。

もし僕が「本の印税で稼ぎたい」と言っていたら、編集者の彼はきっとこんなに協力してくれなかっただろう。彼の目に、僕は仲間ではなく、取引相手として映っていたはずだ。

田内学『お金の不安という幻想 一生働く時代で希望をつかむ8つの視点』（朝日新聞出版）

個人でも会社でも、「お金を稼ぐ」という目的だけでは団結するのは難しい。少なくともお金を払う顧客とは共有できない目的だし、稼いだお金の分配を巡って対立が生まれることも少なくない。

一方、「美味しいご飯を提供したい」「便利な技術を開発したい」といった共有できる目的なら、会社の内外を問わず、自然と仲間が集まってくる。

学生時代、「社会のために働く」という言葉を「きれいごとだ」と思っていたが、今ではそれが孤立を防ぎ、仲間とつながるための戦略でもあったとわかる。

■人に眠る「仲間を喜ばせたい」という思い

仲間がいないとお金に頼るしかなく、お金を追うほどに孤立する。この悪循環を断ち切るには、「共通のゴール」を見つけて、仲間を巻き込むことだ。さもなければ、必要な知識やスキルをすべて自分で身につけるという孤独で厳しい道を進むことになる。

「共通のゴール」を見つけることが難しいなら、まずは自分が抱えている不安を話してみるのもいいかもしれない。そこから共感が生まれ、自然に共有できる目標が見つかることもある。

僕が初対面の編集者と仲間になれたのは、「このままの日本で大丈夫なのだろうか」という社会への不安を共有できたからかもしれないし、お互いに子どもを育てる父親としての漠然とした不安を共有したからなのかもしれない。さらけ出された何らかの弱さが、そこにはあったのだと思う。

貨幣経済の原動力が利己心だと説いたアダム・スミスも、『道徳感情論』の中では、社会の礎になっているのは人々の共感であり、人間には「仲間を喜ばせたい」という願望が備わっているとも説いている。

しかし今の日本でふくらんでいるのは、共有するのが難しい「お金の不安」だ。その不安が孤独と息苦しさを生み出している。でも、その背後に、別の問題が潜んでいるとしたらどうだろうか。地震や災害のときと同じように、社会全体の危機であれば、協力しやすいはずだ。

■「老後2000万円問題」の解決法

老後資金問題の本質は、実はお金の不足ではなく、「労働力不足」という社会全体の課題にある。この問題意識を共有できれば、孤独な「お金の不安」から抜け出せるかもしれない。僕が編集者に「老後資金問題は、お金だけでは解決できない」と打ち明けたのも、まさにその問題意識を共有したかったからだ。

最後にもう一度、「愛・仲間・お金」の特徴を整理しておこう。

・愛：人を強く動かすが、簡単には手に入らない。

・お金：努力次第で増やせるが、それ自体を目標にすると仲間を作りにくい。

・仲間：愛情や思いやり、あるいは共感、利己心を軸に増やすことができる。

お金が必要なのは当然だが、お金だけを追いかける生き方は孤立を招く。それよりも、不安やゴールを誰かと共有できれば、人生の可能性はずっと広がる。

出典＝田内学『お金の不安という幻想』（朝日新聞出版）

田内 学（たうち・まなぶ）

社会的金融教育家

1978年生まれ。東京大学工学部卒業。同大学大学院情報理工学系研究科修士課程修了。2003年ゴールドマン・サックス証券入社。19年に退社後、佐渡島庸平氏のもとで修行し、執筆活動開始。著書に『きみのお金は誰のため』（東洋経済新報社）など。

（社会的金融教育家 田内 学）