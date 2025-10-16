◇MLB ア・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ブルージェイズ 13-4 マリナーズ(日本時間16日、T-モバイル・パーク)

マリナーズは試合には負けましたが、主砲カル・ローリー選手にポストシーズン3本目の本塁打が飛び出し、レギュラーシーズンとポストシーズンを含めた年間本塁打数を63本としました。

ローリー選手は今季レギュラーシーズンで60本の本塁打を記録。ヤンキースに所属するアーロン・ジャッジ選手が2022年に記録したア・リーグ記録の62本に迫る勢いで量産しました。

そしてレギュラーシーズンとポストシーズンを合わせた年間の本塁打数で見ると、最も多く打っているのは、2022年のジャッジ選手。レギュラーシーズンの62本と、ディビジョンシリーズで記録した2本を合わせて64本です。

ちなみに『MLB.com』によると、ジャッジ選手がア・リーグ記録を抜くまで、61本を放ち記録保持者だったロジャー・マリス氏は、そのシーズンのワールドシリーズで1本を放っています。

またマリス氏の前の記録保持者であるベーブ・ルース氏は、1927年に60本を記録し、その年のワールドシリーズでは2本を記録しています。

ローリー選手はポストシーズンであと何本のホームランを記録するか注目されます。