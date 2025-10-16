「宍粟」はなんて読む？わからなかったら答えをチェック！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「宍粟」はなんて読む？

「宍粟」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、岡山県総社市にある地名です。 いったい、「宍粟」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「しさわ」でした。 宍粟は、岡山県総社市に位置しています。 総社市にある「農マル園芸（吉備路農園）」は、中四国最大級の観光農園として知られています。 いちご狩りのほか、石窯ピザ体験工房やBBQ体験場もあり、旬の果物を使ったケーキが大人気なんだとか。 ちなみに、宍粟という地名は兵庫県にも存在し、読み方としては「宍粟（しそう）」と呼ぶのだそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。

