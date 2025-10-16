人気俳優の甘い恋人生活…引越しを終えた二人は、公私共に次のステージへと進み始めるが…
水ドラ25「２５時、赤坂で Season2」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
駒木根葵汰、新原泰佑W主演。芸能界BLドラマ、待望の続編◆二人の人気俳優の甘い恋人生活、そして俳優としての人生を切なく美しく描く。ついに、舞台編がスタート。
別れの危機を乗り越え、羽山（駒木根葵汰）と白崎（新原泰佑）は同棲を決意する。思い出いっぱいの部屋に別れを告げ、引越しを終えた二人は公私共に次のステージへと進み始める。
白崎は憧れの演出家が手掛ける舞台「雨と懺悔」のオーディションを受けることになり、そこで訳あり顔の俳優、黒木蛍太（夏生大湖）と出会う。
一方の羽山も原作小説への思いを胸に秘めオーディション参加に意欲を見せるのだが白崎はそのことを知らず…。
出演者
羽山麻水…駒木根葵汰
白崎由岐…新原泰佑
佐久間はじめ…宇佐卓真
青山慶一郎…中村まこと
野澤玲子…町田マリー
黒木蛍太…夏生大湖
篠田翔太…橋本淳
明野圭…片山萌美
原作脚本
【原作】夏野寛子『２５時、赤坂で』(祥伝社 on BLUE COMICS)
【脚本】阿相クミコ
監督・演出
【監督】安川有果
音楽
【音楽】
坂本秀一
【オープニングテーマ】
SIRUP「KIRA KIRA」(A.S.A.B)
【エンディングテーマ】
Glen Check「After Hours (At 25:00，in Akasaka Season2 OST)」(EMA)
第3話 恋人はライバル
別れの危機を乗り越え、羽山（駒木根葵汰）と白崎（新原泰佑）は同棲を決意する。思い出いっぱいの部屋に別れを告げ、引越しを終えた二人は公私共に次のステージへと進み始める。
白崎は憧れの演出家が手掛ける舞台「雨と懺悔」のオーディションを受けることになり、そこで訳あり顔の俳優、黒木蛍太（夏生大湖）と出会う。
一方の羽山も原作小説への思いを胸に秘めオーディション参加に意欲を見せるのだが白崎はそのことを知らず…。
