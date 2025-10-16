女優の内田有紀（49歳）が、10月15日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。“最近ハマっていること”について語った。



14日に都内で行われた「ヤクルト ギネス世界記録TM 認定授与式」に登壇した内田が、番組のインタビューに対応。“最近ハマっていること”を聞かれ、「夜な夜なバスケしてます（笑）」と語る。



そして「バスケのゴール見つけては、公園にゴールがあるって、シュート！みたいなことをしょっちゅうやってます。夜な夜なですよ？ 怖くないですか？」とコメント。



スタッフから「バスケ仲間とかはいらっしゃらない？」と聞かれると、内田は「どんどん増やしていきたいなと思っていまして。どんどん仲間が増えてバスケの試合がいつかできるように頑張りたいと思います。（来月）50歳にしてバスケを始めました」と語った。