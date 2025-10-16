イケメンの前で猫かぶりすぎ！合コンでドン引きされる行動９パターン
合コンで好みの男性が目の前に現れたら、つい浮き足立ってしまうもの。「いい女」ぶりたいのはわかりますが、やりすぎると女性メンバーから冷たいまなざしを向けられてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性118名に聞いたアンケートを参考に「イケメンの前で猫かぶりすぎ！合コンでドン引きされる行動」をご紹介します。
【１】「もっといろんな話をしてみたいな…」と猫なで声でアプローチする
「濡れた瞳で甘えちゃって、もし正体がバレたら取り返しがつかないんじゃないの？と心配にすらなった」（20代女性）というように、極端に猫をかぶって、周囲をハラハラさせるケースです。友情にあつい友達がなにか忠告してくれたら、素直に従ったほうが身のためかもしれません。
【２】「そんなことないですよー」とやたらと男性にボディタッチする
「いつも男友達をどついたりしてる子が『女』を武器にしてたら、なんか引く…」（10代女性）というように、普段のキャラには似つかわしくない「お色気作戦」も、友達をいたたまれない気持ちにさせてしまうようです。この手の秘策は、意中の男性と二人きりになれるまで温存しておきましょう。
【３】「ん？それってどういう意味？」と下ネタに戸惑ってみせる
「普通に話を盛り上げてるこっちが下品に見られて困る！」（20代女性）というように、一人だけ出し抜くように「清楚な女性」を演じるのも、女性陣から不評を買いそうです。「うぶな女性」だと思われたければ、軽く照れてみせるだけで十分でしょう。
【４】「うんうん、へえ」と熱心に話を聞きながら、指先で髪の毛をいじる
「自分をかわいく見せたくて必死だなあ…って、まじまじ眺めてしまった」（10代女性）というように、男性ウケを狙った仕草をこれでもかと繰り出すのも、仲間に呆れられてしまうようです。周りの冷ややかな視線を感じたら、やりすぎだと思ってよさそうです。
【５】「あまり飲めないから、少しだけ…」と酒豪の自分を封印する
「いつもは軽くワイン１本飲むくせに、ビール１杯で『酔っちゃった…』って（苦笑）」（20代女性）というように、「お酒に弱いフリ」を見透かされるのも、決まりが悪そうです。酔ったフリで男性にしなだれかかるのも、ほどほどにしておきましょう。
【６】「こんなに食べられないかもー」と普段の大食いをひた隠しにする
「チマチマ食い散らかしてわざとらしい。見ているほうが恥ずかしいです」（20代女性）というように、食欲を抑えこんでお上品ぶるのも、実態を知る女友達をしらけさせてしまうようです。小食ぶりをアピールするために、わざとお皿に料理を残しまくるのも厳しい目で見られるでしょう。
【７】「ジョッキが重くて…渡してもらえます？」とか弱さをアピールする
「元テニス部のくせにー！と思ったけど、その話は伏せてあげました（笑）」（20代女性）というように、弱々しく男性に頼ってみせても、仲間には魂胆がバレバレのようです。やるとしても、せめて女友達を不快にさせない程度に留めましょう。
【８】「あ、私やりますね」といそいそと大皿料理を取り分ける
「女子会ではしたことないじゃん！と突っ込みたくなる」（20代女性）というように、男性の前でだけかいがいしく立ち働くと、同性の目にはわざとらしく映るようです。普段から率先して動くようにすれば、不慣れなことをしてボロが出るのも防げるのではないでしょうか。
【９】「ほんとですか？すごーい！」と１オクターブ高い声で話す
「声のトーンが変わったら、あの男子を狙ってるな？ってピンとくる」（10代女性）というように、声色の変化は、典型的な「猫かぶり行動」でしょう。テンションが上がるにつれて声も高くなってしまう人は、意識して気持ちを落ち着ける必要がありそうです。
行きすぎた猫かぶり行動は、たとえ黙認されていても、歓迎はされていないようです。女友達との「和」も大事にしましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年5月7日から14日まで
対象：合計118名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
