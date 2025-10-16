Ｊ１柏は１６日、柏市内で次節のＧ大阪戦（１８日・パナスタ）へ向けた調整を非公開で行った。Ｇ大阪は公式戦８戦無敗を継続中。前節の鹿島戦もＧＫ一森純がＰＫを好セーブで防ぎ、０―０で引き分けに持ち込んだ。好調の相手だが、ＦＷ細谷真大は「今は何も気にせずに、しっかりと与えられた練習の中でどうやっていくのかに集中して取り組みたい」と、相手ではなく自身の役割に集中することを誓った。

１２日のルヴァン杯準決勝第２戦で柏は川崎に４―１で勝利。第１戦（１●３）の２点ビハインドをひっくり返し、決勝進出を果たした。チームの劇的勝利の立役者になったのが細谷。後半３２分にＭＦ仲間隼斗のクロスを頭で決めて２千合計で追いつくと、同アディショナルタイム２分にエリア内で相手選手を背負いながら振り向きざまにシュート。昨年のパリ五輪のスペイン戦（同試合ではオフサイド判定）をほうふつとさせるようなゴールを決めて、日立台を沸かせた。

今季から柏のエースの証しである背番号「９」を着けた細谷。自身が掲げるエース像らしい、値千金の２発を決めて「やっと背番号９番らしい仕事が出来たのかなと思いますし、もちろん自分の自信にもつながると思う。引き続きリーグ戦でも出していければ」。１試合での複数得点も２０２３年９月３０日の札幌戦（２〇１）以来となり、「久しぶりに（複数得点が）取れて、気持ちいい部分はあるのかなと思います」と振り返った。

今季も残り５試合。首位の鹿島とは勝ち点５差で追っている。勝ち点６０で並ぶ神戸と京都は鹿島との直接対決を残しているが、柏はない。自力で差をつめることが出来ない以上、勝ち続ける必要がある。２年ぶりの２ケタ得点も残り３点と、勢いに乗る細谷には十分可能な数字だ。エースは「（２ケタ得点は）確実に取りたいですし、ゴールは必要になってくると思う。（残り試合を）全勝するためには、しっかり自分が結果を残す必要があるのかなと思います」と言葉に力を込めた。