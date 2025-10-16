◆男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 日本オープン 第１日（１６日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）

第１ラウンドは霧と日没による視界不良のため午後４時３２分に中断、その後サスペンデッドとなった。２４人がホールアウトできなかった。

初優勝が懸かる石川遼（カシオ）は３バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの２オーバー７２で回り、暫定２８位スタートとなった。トップとは現状５打差。「バーディーの気配というか、バーディーチャンスもけっこう作れた。すごく悔しいところもあるけど、明日以降にぶつけたい」と雨中のラウンドを振り返った。

前半の３５０ヤードの１４番パー４ではドライバーを振り、残り５０ヤードをウェッジで１メートルにからめてバーディーを先行させた。１５番はグリーン奥からパターで転がした第３打が下り傾斜を加速しグリーンをオーバーし、“パーパット”はカップ左縁に止まり耐える展開に。「グリーン自体も難しいし、カップの位置も非常にシビア。なかなか一筋縄ではいかないセッティング。難しいホールとチャンスがあるかなというホールが分かれている」。攻守のメリハリを強く意識しプレーを続けた。

左ラフを渡り歩いた１７番では第２打がグリーンをショートした。１メートル半がカップに蹴られ、４オン２パットのダブルボギーを喫したが、１８番で４メートルを決めきり１つスコアを戻すなど、しぶとく食らいついた。「日本オープンは自分で流れを変えたりねじ伏せるっていうことが１回できても、それを続けられるようなトーナメントではない。メンタル面も非常にタフじゃないといけないし、難しいからこそ表面に出てくる課題もある。そこは楽しみながらやっている」。時にはミスを受け入れながら、目の前の一打に集中できている。

難関の最終９番（５１３ヤード、パー４）は第２打がグリーン右手前の木の根元へ。第３打はグリーン左奥にオーバーしたが、２メートル近いボギーパットを沈めた。「『６』に近い『５』だったので、これはもうよしとして、明日やるしかない。『やっちゃったな』みたいなミスも３つぐらいあったし、落ち込むところもあるけど、いいところにもしっかり目を向けながら、しょうがなくないミスはもう明日以降やらないように。気合を入れてやっていきたい」

４年連続１５度目の出場で、過去に２００８、０９、２３年と２位が３度ある。今回は従来の全英オープンに加え、来年のマスターズへの出場権も懸かる。難セッティングを攻略し、オーガスタ行きの切符を手にする。