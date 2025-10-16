小栗旬と韓国女優ハン・ヒョジュが生きにくさを告白、「人前に出るのが実は苦手」という共通点

10月16日からNetflixで配信がスタートする「匿名の恋人たち」。本作で主演を務めるのは、ラブストーリーへの出演が13年ぶりとなる小栗旬さんと、韓国のトップ女優でありネイティブレベルの日本語を話すハン・ヒョジュさん。小栗さん演じる、潔癖症のため人と触れ合えない藤原壮亮。ハン・ヒョジュさん演じる、視線恐怖症のため人の目を見られないイ・ハナ。それぞれに事情を抱えた2人が運命的に出会い、不器用な大人の恋が始まった――。

本作への出演を決めた理由と撮影の舞台裏について語ってもらった前編『小栗旬が明かす、ドラマ「匿名の恋人たち」のヒロインがハン・ヒョジュさんに決まった瞬間』に続き、インタビュー後編では、今回の役作りについて、そして2人にもあるというコンプレックスについて聞いた。

「壮亮の潔癖症」の表現の難しさ

――子どもの頃のある出来事が原因で潔癖症を発症し、人と触れ合うことができない壮亮。視線恐怖症で人の目を見られず、自分の殻に閉じこもりがちなハナ。日常生活に影響が出るレベルのコンプレックスやトラウマを抱える役柄は、繊細で難しい点も多かったと思います。小栗さんとヒョジュさんはどのように向き合ったのでしょうか？

小栗旬さん（以下、小栗）：壮亮の潔癖症は、何がOKで何がNGか彼の中に独自のルールがあります。そうじゃないと何も触れられなくなって、話が前に進まなくなってしまう。そのへんを無理なく成立させるのが難しかったです。現場で「そうか、これをOKにしないと先に進まないんだな」と考えながら動かなくちゃいけない場面が結構ありました。温泉に入るシーンがあったんですが、そもそも「壮亮は入れるんだろうか？」とか（笑）。

――確かに不特定多数の人が入る温泉は、壮亮にとってハードルが高そうですね。

小栗：そうですね。でも、かといってあまりに突き詰めすぎると「このシーンもあのシーンも撮れない」となり、物語としても絵としても難しいことになってしまいます。でも、壮亮の生きにくさは表現したい。そんななかで僕がやり続けたのは、常に除菌スプレーで手を除菌すること。そうしないと「物に触れられない」、それだけは続けました。出来上がったものを見たときは、しつこくやって良かったなと思いましたね。

ハン・ヒョジュさん（以下、ヒョジュ）：私は壮亮の「僕は人を汚いとは思っていない。自分が汚いんだ」というセリフで、壮亮に関するさまざまなことが納得できました。壮亮は潔癖症なんだけど、相手のことを汚いと思っているわけじゃなく、自分自身を汚いと思っているんですよね。セリフにもあったけど、それを旬オッパ（韓国語で「お兄さん」の意味で、小栗さんのこと）が上手に行動で表現していたから見ていてすごく伝わったし、自然に心に入ってきて、「さすがプロだ！」と思いました。

小栗：そうだね。壮亮は自分を汚いと思っているから、常に自分自身を消毒してキレイにしておきたい。そこが一般的な潔癖症とは違うところだよね。

自分自身として人前に出るのが苦手

――壮亮とハナは自身が抱える事情と対峙し、努力して乗り越えようとします。小栗さんとヒョジュさんはこれまで、何らかのコンプレックスを乗り越えた経験はありますか？

ヒョジュ：壮亮やハナには「潔癖症」「視線恐怖症」と症状に名前がついていますが、今、韓国でも日本でも病名がつかなくても、実際に多くの人がさまざまな事情を抱え生きづらさを感じている。このドラマを観た人が、たくさんハナに共感してくれたらいいなと思っています。

私も、役として現場でお芝居をするのはすごくラクなんですね。でも、こうやってハン・ヒョジュとしてインタビューを受けたり、たくさんの人たちの前に出たりするとハナみたいになってしまう。周囲からはそうは見えないかもしれませんが、心の中ではめっちゃ緊張して、「逃げたい」と思うこともあります。なので、今回演じて、私自身ハナのキャラクターがとても身近に感じられたし、すごく癒やされました。

――そうだったんですね。すごく落ち着いていらっしゃるので意外でした。小栗さんはいかがでしょう？

小栗：誰にも人には見せない部分がいろいろありますよね。僕もヒョジュさんと一緒です。芝居をしているときは全然大丈夫なんですけど、自分自身としてどこかに出たりするのがすごく苦手です。役を通して表現するのは問題ないですけどね。小栗旬として人前に出るのは本当に苦手です。

心の平安のため、SNSとは距離を置く

――自身の抱える事情を周囲に気づかれないよう、常に気を張りながら仕事をしている壮亮とハナですが、SNSが発達した今は、他人の目を意識せずに生きること自体がとても難しくなっているようにも感じます。特に、常に注目される芸能界で活動されると、私たち以上に難しさを感じる部分が多いかと思いますが、小栗さんとヒョジュさんは大衆の目とどのように向き合っていらっしゃいますか？

小栗：僕はSNS的なことを一切やっていないので、あまり気にしていません。エゴサもほとんどしないです。自分が出た作品がどんな評価をされているか、ちょっと調べたりすることはありますが。一度気にしちゃうとずっと気になっちゃうタイプなので、意識して見ない、しない、そうしています。

――あえて距離を置いているんですね。

小栗：はい、穏やかに日々を過ごしたいので、心の平安のために（笑）。

ヒョジュ：私も基本的には旬オッパと同じで、SNSとは距離を置いています。公式アカウントの発信はありますが、プライベートの写真はあまり載せていませんし、仕事の情報が多い。作品の告知など、お知らせごとを載せることが多いですね。

小栗：素早く世界と繋がったり、自分のことや作品について知ってもらうにはすごく大事なツールですけどね。やっぱり適度な距離感で付き合うのがいいと思います。

外国語で「喋る」のと「セリフを言う」のは全然違う

――ハン・ヒョジュさんは今回、日本語で演技をされています。小栗さんも海外作品への出演経験がありますが、「母国語ではない」という負荷がかかった状態で演技をする際、何が一番大変で、どんなことを意識しながらお芝居をされるのでしょう？

ヒョジュ：もう毎日がチャレンジでした。日本語を喋れても、お芝居として喋るのとは全然違いますし、イントネーションを細かいところまで覚えなくてはいけないので本当に大変でした。撮影がない日もずっと日本語の練習をしていたので、このドラマに出ている間はずっと仕事をしていたように思います。本当に頑張りました（笑）！ そして日本語を指導してくださった先生に、ものすごく助けられました。

――小栗さんは外国語での演技について、どのように感じていますか？

小栗：ヒョジュさんが言ったように、普通に喋るのとセリフを言うのとは違うんですよね。セリフは普段自分が使わない言葉もたくさん出てきますし、最初の頃はどうしてもイントネーションや発音の部分を指摘される。でも、その部分ばかり気にしていると心が伴わなくなるし、すごく難しいんです。

僕が海外で仕事したときには、ある時点で「もういいや、心を優先しよう」と思って、それから少し楽になりました。やっぱり気持ちと言葉って連動しているので、違うことに囚われたまま演技するのはとても難しいと思います。

ヒョジュ：私もいっぱい現場で聞いたよね⁉ 日本語の使い方やイントネーションが心配で、「合っている？ これで合っている？」って（笑）。

小栗：そうだったけど、ヒョジュさんは本当に素晴らしかったよ。

ヒョジュ：ありがとうございます（笑）！

「匿名の恋人たち」のハナのセリフに、「私は生きる力をもらいました」というものがあります。私もこの作品に生きる力をもらったので、観てくださった方がちょっとでも元気になってくれたらうれしいです。

小栗：ドラマとして大きな事件が起こるわけではないけれど、世界の片隅でこんなにも懸命に生きている人がいるんだということが、観てくださった方たちにも伝わって、明日を生きる力になったらいいなと思います。

小栗 旬 Shun Oguri

1980年12月26日生まれ。東京都出身。1998年ドラマ『GTO』(CX)で初レギュラー出演。2003年以降は演出家・蜷川幸雄の舞台にも数多く出演し、舞台、TV、映画と着実にキャリアを積む。2005年ドラマ『花より男子』（TBS）の花沢類役で大ブレイク。その後もさまざまなジャンルの作品に出演し続けている。ラブコメ作品への出演は、多くの賞を受賞し、韓国でもドラマ化されるなど人気を博した『リッチマン、プアウーマン』(12年/CX)以来。近年の主な出演作は、映画『人間失格 太宰治と3人の女たち』(19)、『罪の声』(20)、『キャラクター』(21)、『ゴジラvs. コング』(21・ハリウッドデビュー作)、『キングダム 運命の炎』(23)、『キングダム 大将軍の帰還』(24)、『フロントライン』(25)、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』(22/NHK)など多数。Netflix作品は本作が初出演となるが、Netflixシリーズ『ガス人間』の配信も控えている。

ハン・ヒョジュ Han Hyo-joo

1987年2月22日生まれ。韓国・忠清北道清州市出身。2005年俳優デビュー後、2006年ユン・ソクホ監督のドラマ『春のワルツ』の主役に大抜擢され、韓国国内で"シンデレラ"と呼ばれるなど一躍スターの座へ。2009年には主演ドラマ『華麗なる遺産』が大ヒット、翌2010年はドラマ『トンイ』でも主演を務めた。映画『監視者たち』(13)では、青龍映画賞の主演女優賞を受賞。2014年には映画『MIRACLE デビクロくんの恋と魔法』で日本映画初出演を果たし、2021年には『太陽は動かない』で2回目の日本映画出演を果たしている。主な出演作に、映画『ビューティー・インサイド』(15)、『ゴールデンスランバー』(18)、『人狼』(18)、『パイレーツ：失われた王家の秘宝』(22)、『毒戦2』(23)、ドラマ『Wー君と僕の世界一』(16)、『ハピネス』(21)、『ムービング』(23)、『支配種』(24)など多数。

【前編】小栗旬が明かす、ドラマ「匿名の恋人たち」のヒロインがハン・ヒョジュさんに決まった瞬間