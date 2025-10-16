◇男子ゴルフツアー 日本オープン第1日（2025年10月16日 栃木県 日光CC＝7238ヤード、パー70）

第1ラウンドは午後4時32分、霧と日没による視界不良のため中断。そのままサスペンデッドとなり、24人が競技を終了できなかった。順位は全て暫定。

ツアー1勝の長野泰雅（22＝福岡銀行）が9バーディー、2ボギー、2ダブルボギーの3アンダー67をマークし単独首位に立った。

日光CCで行われた21年日本プロを制したキム・ソンヒョン（27＝韓国）が2アンダー68で1打差の2位につけた。

岡田晃平（23＝フリー）、織田信亮（25＝セーレン）、小平智（36＝Admiral）、サドム・ケーオカンジャナ（27＝タイ）が69でホールアウトし、17ホールを消化した小鯛竜也（35＝フリー）、14ホールを消化したアマチュアの小田祥平（22＝専大）とともに1アンダーで2打差の3位に並んだ。

前回大会覇者の今平周吾（33＝ロピア）と賞金ランク1位の生源寺龍憲（27＝フリー）はともに15ホールを消化し1オーバーで18位。

石川遼（34＝CASIO）は2オーバー72で回り28位。平田憲聖（24＝ELECOM）は3オーバー73で回り45位で発進した。