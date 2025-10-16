韓国下部ツアー日本人初Vの今綾奈が最終プロテスト前に「気分転換」 フットゴルフで野球部&サッカー部と直接対決！
プロテスト合格を目指す今綾奈が自身のインスタグラムを更新。「めっちゃ気分転換になった あなたたち最高だよ」と記すと、仲良しの友人3人でフットゴルフを楽しむ様子を動画で投稿した。
【動画】喜びのジャンプが一転して…無念のリップアウト【本人のInstagramより】
フットゴルフとはサッカーボールを蹴って、ゴルフの様にカップインを狙うゲーム。今たちが訪ねたのは千葉県御宿町にあるキャメル・ゴルフ・リゾートだ。ここにはゴルフ場とともに千葉県で唯一のフットゴルフ協会認定コースが併設されている。3人の対決は「ゴルフ部vs野球部vsサッカー部」だったが、「勝ったのはサッカー部でした」と、さすがにキックに関しては一枚上手だったようだ。投稿では今の力強いティキック？や、カップインを狙ってコロがすキックなどを動画で公開。中には完全にカップインかと思われ今も飛び跳ねだしたのだが、ボールは惜しくもリップアウト。喜びのジャンプは、そのまま悔しさを表すジャンプになってしまったシーン。またフワリと上げたボールがそのままカップインというナイスキックのシーンもあった。今は一昨年までは若手女子ゴルファーが出場するマイナビネクストヒロインゴルフツアーに参戦。優勝こそなかったものの、トップ10の常連として活躍した。同ツアーを年齢制限によって卒業すると、今年は韓国2部ドリームツアーに参戦。9月に開催された第16戦では日本人として史上初の優勝を飾っている。今年のプロテストでは1次、2次予選ともに通過。11月には最終テストが待ち受けている。この日は友人と最高の気分転換となる一日を過ごしたが、これからは悲願の達成に向けて、また練習に励む日々が始まる。
