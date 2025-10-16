つまみ枝豆、自作“ビックリマン”風シールの反響に驚き「欲しいという人が続出」「売って欲しいという声も」
お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（67）が16日、自身のインスタグラムを更新。自作の“ビックリマン”風シールについて告知した。
【写真あり】「売って欲しいという声も」…完成度高い、つまみ枝豆作の“ビックリマン”風シール
枝豆は、先日、自身が描いたという「お願い天使地蔵」を“ビックリマン”風シールにしたことを報告。「別に売るわけでもなく何となく配ろうかと」「幸せを呼ぶ？『お願い天使地蔵』みんなが幸せになると信じて」とつづっていた。
この日の投稿では、このシールについて「先日紹介したビックリマンシールもどきの私、枝豆作の『お願い天使地蔵』意外にも反響が多く欲しいという人が続出？」と反響があったことを報告。
そして「売って欲しいという声もありましたが、売るほどの物でも無いということで我が社TAPのオフィシャルショップ（プロフィールの所に貼り付けてあります）でパーカーなりTシャツを買っていただいた方にそれぞれ一枚差し上げるというインチキ商売的な放出の仕方にします」と今後の対応を伝えた。
枝豆は「差し上げたいのは山々ですが、キリがないので申し訳ありませんが欲しい方はTAPホームページのショップでお買い求め下さいませ。。」と苦肉の策だったとつづり、「数に限りがあるので・・・これもちょっと胡散臭いか！？」と結んだ。
