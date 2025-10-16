女子ゴルフの富士通レディースはあす17日に千葉・東急セブンハンドレッドクラブ（6697ヤード、パー72）で開幕する。

ホステスプロの古江彩佳（25＝富士通）は3年ぶりの大会4勝目に挑む。

日本女子オープン、スタンレー・レディースに続く3週連続の国内戦。成績は9位、6位とベスト10をキープしており「徐々に戻ってきているのかなと思います」と調子は上向きのようだ。

アマチュア時代の19年に優勝し21、22年と連覇している相性の良い大会。昨年も山下に敗れはしたもののプレーオフまで進み存在感を示した。

「（コースに対する）良いイメージは多いかなと思います。（理由は）分かりませんが、うまくかみ合ってくれているのかなと思います」

発奮材料にも事欠かない。所属会社の大会ということもあり「“よし行くぞ”みたいな感じにはなります」。

験担ぎも忘れない。「とんかつを食べるのは毎週のルーティーンなので。食べるお店も一応決めてあります。（米ツアーでは）お母さんが作ってくれるので。試合の始まる前の日に食べます」と自身に“カツ”を入れ、今季初Vを目指す。