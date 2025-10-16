竜党の多くが2年目のさらなる飛躍を期待しているはずだ。中日の金丸夢斗投手（22）。「みやざきフェニックス・リーグ」に参戦し牙を研いでいる。

「1年投げてみて成長を感じたところは、やっぱりピンチの場面での集中力というのは、だいぶ最初の方よりは良くなっていると思うので、そこをプラスに捉えながら、来年にいかしていければ」

プロ1年目の今季は2勝6敗、防御率2・61。勝ち星こそ恵まれなかったが、15試合の登板で、12度のクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）を記録。QS率80％と抜群の安定感を証明した。

侍ジャパンの韓国との強化試合（11月15〜16日、東京ドーム）のメンバーにも選出。関大3年だった昨年3月の欧州代表との強化試合以来で、同戦では2回零封、4奪三振という圧巻の侍デビューだった。かねて金丸は「（将来の目標は）球界のエースといわれる投手になること。中日で活躍して、侍ジャパンに入りたい」と話しており、日の丸を背負って戦う国際舞台にかける思いは強い。

井端監督は、昨秋の国際大会「プレミア12」で中継ぎ左腕を課題の一つに挙げていた。金丸については、「大学生の時から呼んでいますので、候補の一人」と話している。右打者の内角を突く強烈なクロスファイアとスプリット、チェンジアップも武器で、短いイニングもこなせるポテンシャルは十分。メジャー組の参戦などの兼ね合いも含めて、指揮官へのアピール次第では、来年3月のWBCのメンバーにも加わる可能性もありそうだ。

もちろん、シーズンを戦った疲労などの懸念はあるが、世界の強打者との対戦に加えて、メジャーを舞台に戦う球界トップクラスの先輩たちと接することは間違いなくプラスになるはず。WBCの1次ラウンド（東京D）でも対戦する最大のライバル・韓国との強化試合に挑む黄金左腕に注目だ。（記者コラム・湯澤 涼）