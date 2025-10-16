女子ゴルフの富士通レディースはあす17日に千葉・東急セブンハンドレッドクラブ（6697ヤード、パー72）で開幕。

2週連続Vの期待がかかる河本結（27＝RICOH）は「体調が悪い。月曜日は何もできずずっとベッドにいて、火曜日はトレーニングをしたんですが、昨日（15日）も練習2時間くらいで終わってという感じです」と苦笑いする。

理由は不明と首を傾げる。「寒暖差なのか、この気圧なのか分からないですけど、最近体調を崩しているので、それが何でだろうなと思っています。先週もちょっと体調がおかしかったので」と明かす。

それでも「あんまり悪いと思いすぎず、普通と思ってすごしている。そういう日もあるか、くらいで。ゴルフはそんなに悪くないし（優勝した先週と）あんまり変わらずという感じです」と引き続き良い状態をキープできているようだ。

今季2勝目を挙げ、メルセデス・ランキングも年間女王を狙える3位に浮上。「みんなに祝ってもらったのはうれしかったです」とモチベーションも高まった。

年間女王のタイトルに向け「強くイメージしています。でもできることは変わらないので、自分のやるべきことを見失わないように。興奮しすぎても良くないので、やるべきことを変わらずに、淡々と1日を過ごしていきたいなという感じです」

前週に続いて今週も米ツアー組の参戦が刺激になっている。大会3勝の古江と同じ黄金世代の渋野、そして西村の3人。「そうですね。早く一緒に回りたいですね。今週の初日も違ったので。“違うんかい”って思った。いろんな話をしたいし、それはあります」と話していた。