ミュージシャンのＤＡＩＧＯが１６日、Ｘを更新。妻で俳優の北川景子がＮＨＫ朝ドラ「ばけばけ」で全く料理ができないお嬢様を演じていることに反応した。

北川は朝ドラ「ばけばけ」で、松江の名家・雨清水家の姫・タエを演じている。明治維新となり、武家の世が終了。夫の傳は織物工場を立ち上げるが、不景気な世の中に抗えず、工場は傾き掛けていた。そのため、自宅にいた女中たち全員に暇をだしてしまう。

そんな中、傳が病気で倒れてしまい、タエが看病をすることになるが、家事など一切やったことがないお姫さま。おかゆを炊こうとするも、真っ黒に焦がしてしまう。

見かねたトキが看病をかってでるが、１６日の放送では、タエがトキにしじみ汁の作り方を教わった。貝の洗い方も、味噌の量もまったく分からないタエに、トキは、貝は「すくってコロコロ」転がすように洗い、味噌の量は「つばきの花ぐらい」と分かりやすく伝える。おぼつかない手つきながら、タエはしじみ汁を作り上げた。

これを見ていたＤＡＩＧＯはＸで「タエ様に料理教えたい」と一言投稿。ＤＡＩＧＯはまったく料理ができなかったが、冠料理番組「ＤＡＩＧＯも台所」でメキメキ料理の腕を上げている。タエが作ったしじみ汁も、昨年７月にしじみのお吸い物として、見事調理していた。