ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）で、同級１位・那須川天心（帝拳）と同級２位・井上拓真（大橋）が激突。元世界３階級王者で大橋ジムトレーナーの八重樫東氏がＹｏｕＴｕｂｅ「八重樫東のやえちゃんねる」で、この大一番について言及した。

八重樫氏は天心について「ポテンシャルとしては十二分にある選手ですし、ボクシングに来てから一戦一戦、進化の過程を見せている。どんどん自分の幅を広げていっている印象」と高く評価する一方で「もちろん、僕ら大橋ジムは井上拓真が再びチャンピオンになる姿を見たい。全力でサポートします」ときっぱり。

拓真については「お兄ちゃん（尚弥）があまりにも素晴らしすぎるんであれですけど、本当の意味での実力者。拓真だって、第一線をずっと走ってきた選手。対戦相手の名を見ると、みんな世界王者、世界挑戦経験者、世界上位ランカー。そんなのをコツコツ倒しながら、キャリアの上では申し分ない。もちろんチャンピオンに２回もなっている」と太鼓判を押した。

その上で、天心の猊雋鎰瓩砲弔い討盡正據Ｈ重樫氏は「もちろん天心選手、めちゃくちゃ速い。初速も速いしモーションもないし、左のカウンターも速い。動きもスピードがある」としながらも「ただ、拓真にはやったことがあるスピード感だと思う。驚くかもしれないけど、対応はできると思っている。そういう練習もしている」との見解を示した。