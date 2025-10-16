【きょうから】コメダ“らしさ全開”の『ドデカメンチバーガー』登場 バンズからはみ出るほどボリューム満点
全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、全国のコメダ珈琲店で16日から数量限定で『ドデカメンチバーガー』と『ドデカチーズメンチバーガー』を販売する。同店らしく、ドデカくて、ワイルドーンなボリューム満点の新作。
【写真】チーズ好きにはたまらない…『ドデカチーズメンチバーガー』
『ドデカメンチバーガー』（税込890円〜960円）は、ドデカくて、ワイルドーン！存在感を放つ“ドデカメンチ”を、同店特製の濃厚ソースとシャキシャキのキャベツと組み合わせ、バンズで挟んだ。ドデカメンチは、大きなバンズからもはみ出るほどのボリューム。豚肉と玉ねぎのシンプルな組み合わせの中種をサクサクの衣で包み込み、噛み応えとジューシーさを感じられるこだわりの逸品。
『ドデカチーズメンチバーガー』（税込970円〜1040円）は、ドデカメンチに、デミグラスソースと、チェダースライスチーズ、とろ〜りとろけるチェダーチーズ入りソースを重ね、キャベツを組み合わせた。ジューシーなドデカメンチと、チーズのコク深い味わいが絶妙に絡み合い、食べ進めるごとにド級のチーズ感を楽しめる。チーズ好きにはたまらない、満足感MAXの一品。
