私のときと馬の態度が違う


だらだらと毎日を過ごす30歳オーバーの私が馬に乗れるようになったら？

趣味が欲しくて様々なことに挑戦するも三日坊主になってしまうことが多かったイラストレーターの小村ことみさん。ある日、TVで見た躍動する馬の姿に釘付けに。乗馬に対して費用や体力などの不安もありましたが、「とにかく乗ってみたい！」という一心で、まずは乗馬クラブへ行ってみることに。

なにかを続けることが大の苦手だったことみさんの人生を変えた「乗馬」。どんな馬たちとの出会いによって、「続けられる」趣味を見つけることができたのでしょうか？

※本記事は小村ことみ著の書籍『馬に乗らずにいられない！　続かない私、乗馬が趣味になりました』から一部抜粋・編集しました。

登場人物紹介


馬装点検しまーす


馬装を教えてください！


声をかけてあげながらね


馬体の手入れ！


馬への負担が少ない順に装着してくよ


口あかないな？


完成！


■馬装をしてみよう

■馬装するときの注意

ヘルメット必須！

馬の間近で作業することになるので、安全のために必ず被りましょう。

クラブの指示に従うこと

馬によって馬装の種類が違ったり、スタッフがおこなわなければならなかったりする場合があります。

馬の様子をよく見る

腹帯を締めるときなど、人を噛もうとすることがあります。馬装に一生懸命になりすぎて気づかなかった…ということにならないように注意しましょう。

無理はしない

馬装や手入れを嫌がる馬もいます。無理におこなうと事故の元になることも。

最初のうちは、スタッフや経験者に見てもらいながらするのが安心です。

クラブによっては馬装の講習会などがある場合も！


■手入れ道具の種類と名称

手入れ道具の種類と名称


■馬具の種類と名称

馬具の種類と名称


著＝小村ことみ／『馬に乗らずにいられない！　続かない私、乗馬が趣味になりました』