東ブクロ、後輩芸人の“彼女”をお持ち帰りした過去「『兄さんいってらっしゃい』って」 笑顔でトークする姿に共演者もドン引き
お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロが、15日深夜に放送されたテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜 深2：17）に出演。後輩芸人の彼女を“お持ち帰り”した過去があると明かした。
【写真】素肌あらわ…キャバ嬢デビューした森香澄
この日は、「元乃木坂46・堀未央奈のトークを劇的改造」と題して東ブクロのほか、お笑いコンビ・鬼越トマホークが出演し、番組ごとのトークの心構えなどを堀に伝授していった。
その中で、東ブクロは「飲み会でやらかした話」として、「昔一時期ほんまにめちゃくちゃコンパしてる時期があった。お見送り芸人しんいちと。大阪時代に」と切り出すと「しんいちはコンパするためにナンパ行って、そこで調達してくるみたいな」と回顧。
森香澄から「そんな魚みたいに言うんだ」とツッコミが入る中、東ブクロは「半年くらい続けて、いよいよ誰も声掛けられへんってなって。もうあいつ（しんいち）自分の彼女をコンパに呼んだんです」と明かした。驚く共演者の一方、東ブクロは「無理強いはしてへん」とした上で、その彼女と彼女の友人らとコンパをすることになったというが、「結局、僕がしんいちの彼女をお持ち帰りしました」と暴露した。
しんいちは「しんいちは『兄さんいってらっしゃい』って」と敬礼ポーズで東ブクロを送り出したという。笑顔で軽快にトークを展開する東ブクロに対し、鬼越の金ちゃんも「どういう絆…」とドン引きしていた。
