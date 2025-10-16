超特急・草川拓弥、苦手な“しいたけ”克服宣言「あいつだけクセが強くて…」
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の草川拓弥が、きょう16日スタートのカンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』（カンテレ：毎週木曜 深0：15、フジテレビ：毎週木曜 深0：45）の囲み取材に出席。“更生したいもの”を明かした。
【写真】腕組み姿もカッコいい！リラックスした表情を浮かべる超特急・草川拓弥
本作は、過去の過ちにより世間から厳しい目が向けられ、不遇の日々を送る前科者たちが、人生のやり直しをかけた“更生プログラム”の中で、残酷な罠に巻き込まれていく。彼らを待ち受ける運命と衝撃の結末とは？それぞれの葛藤や後悔が複雑に絡み合う、手に汗握るヒューマン・サスペンス。複雑な過去と前科を持つ主人公・高村樹を草川が演じる。樹とともに更生プログラムに参加する“前科者”小森琥太郎を高野洸が、プログラムをコーディネートし、進行していく謎の男・カトウを細田善彦が演じる。
更生プログラムに参加するという作品にちなみ、更生したいものを問われると草川は「しいたけ」と回答。「他のきのこは大好きなのに、あいつだけクセが強くて…」と理由を明かした。「しいたけの出汁で取ったいろんなものがあるので、（更生できると）食の楽しみが広がりそう」と笑顔をみせた。
なお取材には、同作に出演する俳優の高野と細田も登場。同じ質問に高野は、「掃除が苦手で、家の換気扇や換気口がちゃんと汚くて。定期的に掃除できるようになりたい」と苦い顔で明かし、草川は「大変だよね」と共感した様子を見せた。また細田は、お米の値段が高騰したタイミングからパックご飯の魅力にハマってしまい抜けられなくなったという。「パックご飯いいのよ！」と力説し、笑いを誘った。
また、第2話には木下晴香、ONE N' ONLY・山下永玖らがゲスト出演することも発表された。
