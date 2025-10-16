ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発が決まった大谷翔平選手が日本時間16日、会見に出席。好調なチームメートについて称賛しました。

ドジャースは敵地で2連勝を飾り、明日から本拠地でブリュワーズを迎え撃ちます。

大谷選手はポストシーズン第1戦でマルチホームランを記録すると、その後は申告敬遠など大事な場面で勝負を避けられる事もありましたが、4試合19打席連続ヒットが出ません。

そんな中でも先発陣の好投やチームメートの打撃の好調がチームの勝利を連れてきます。

その中で、テオスカー・ヘルナンデス選手は4本のホームランを放つなどチームトップの10打点をマークし打率.294。キケ・ヘルナンデス選手は1試合を除いて全ての試合で出塁を記録し、打率.379と好成績を収めています。

大谷選手は頼れるチームメートに「テオに関しては、いいところでホームランも、昨日もそうでしたけど、本当に大きいところで打ってくれて。キケに関しては、決めるところもそうですけど、フォアボールだったり、ランナーがいないところで、ダブル(二塁打)もしくは長打でしっかりとスコアリングポジションに進んでいくっていう、そういうチャンスメークに関しても素晴らしい働きだとは思うので、本当に頼もしい打線の中で本当に切れ目がなくなる、そういう役割かなと思って頼もしく見ています」とコメントしました。