「何着たらいいか分からん」って人へ！【ユニクロ】大人が狙いたい！「こなれトップス」

朝晩と昼との気温差が大きい秋は、何を着よう……と迷いがち。大人世代におすすめなのが、今回紹介する【ユニクロ】のシャツとカーディガンです。着まわしやすく、手持ちのアイテムとも合わせやすそう。大人コーデのこなれ見えを狙うなら、ぜひ取り入れてみて。

上品カジュアルコーデの一軍トップス

【ユニクロ】「フランネルシャツ」\3,990（税込）

フランネル素材のシャツは「表はなめらか、裏はふっくらやわらかくあたたかみのある風合い」（公式サイトより）と落ち着いた色味で、秋らしい温もりを感じられそう。ユニセックスアイテム特有のゆったりとしたサイズ感で、レイヤードコーデに使いやすいのも嬉しいポイント。羽織りとしてプラスするだけで、こなれ見えが狙えます。

ラフさと上品さを両立するこなれトップス

【ユニクロ】「ミラノリブシャツカーディガン」\4,990（税込）

ゆったりとしたシルエットのラフな雰囲気と、シャツデザインのきちんと感が魅力のカーディガン。きれいめにもカジュアルにも着まわしやすく、ボタンの留め外しで着こなしのアレンジも楽しめます。秋コーデでヘビロテしやすい一枚になるはず。グレーのほか、ベージュ・オリーブ・ネイビーの全4色展開。

