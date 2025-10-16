杉浦太陽、築約14年“旧自宅”ルームツアー 長女・希空の“レア”持ち物に「捨てられへんやん」
タレント・辻希美の夫でタレントの杉浦太陽が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。以前に住んでいた自宅のルームツアーを公開した。
【動画】「捨てられへんやん！」長女・希空の“レア”持ち物を公開した杉浦太陽
現在はスタジオとして利用している旧杉浦邸。もとリビングにはボルダリングができる場所があり、杉浦は「青空（せいあ）がめちゃくちゃ気に入ってた」としみじみ。また大画面のテレビを囲うように壁に貼り付けられたレンガは妻のこだわりだったそう。
旧杉浦邸は築14年ほど。1度リフォームをしている。大規模なリフォームだったようで「建てた当初は下がリビングだったんですよ。上は仕切りがあって部屋があった。めっちゃスケルトンリフオームして、2階をリビングにして子どもたちの部屋は下にして、あとはバルコニーを作った」と振り返った。
もともとベランダだった場所を拡張。一時期ジャグジーを設置したことも。このほか、キッチンや、現在の衣装部屋となっている寝室などを紹介した。倉庫では「レアなの出てきた」と言い、長女・希空（のあ）が使っていたランドセルを手に取った。「こういうのってどう処分していいのか分からないよね。捨てられへんやん！」と困惑しながらも「ちゃんと大事に取っています」とにっこり笑顔を見せた。
ひと通り巡った杉浦は「一個一個の思い出が」としみじみしつつ「どうやったけな？ってことは俺の記憶が薄れてきてるってことやん。数年前に住んでたのに、どこで寝てたかなみたいな」と記憶の風化を寂しがった。
この投稿にファンから「いまも昔も豪邸!!」「前のお家懐かしいです」「ルームツアー見たかったからめっちゃよかったです！」といったコメントが寄せられた。
