出張中の松丸亮吾がポケモン最新作を徹夜プレイ！「ポケモン愛伝わるよー！」とファンの反響
ポケモン愛好家として知られる謎解きクリエイターの松丸亮吾が本日、自身のInstagramで出張先であろうと0時ちょうどにポケモンZAを始めてほぼ徹夜！！！！！と投稿した。
投稿には、松丸が出張先からニンテンドースイッチ2用ソフト「Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）」を楽しむ様子を披露。松丸は、今年8月に米アナハイムでのポケモン世界大会でも実況を担当した実績もあり、その愛情が伝わる投稿になった。
この投稿にファンからは「ポケモン愛伝わるよー！」「出張先なんですね...w」「寝る時間作ってくださいね⸜( ˆ࿀ˆ )⸝ 無理しないで楽しんで♪」といった多くのファンから称賛のコメントが寄せられた。
