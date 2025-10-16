『くいしん坊！万才』が50年の歴史に幕 最終回となる特別番組に歴代レポーターたちが大集結！
1月26日から放送を休止していた『くいしん坊！万才』（フジテレビ）が、10月26日17時25分より放送を再開する。また、1975年（※レポーター固定の形で放送を開始した時期）の放送開始から50年の節目を機に、11月22日13時30分からの特別番組（関東ローカル）をもって、その長い歴史に幕を下ろす。
【写真】村野武範、辰巳琢郎ら『くいしん坊！万才』歴代レポーター
『くいしん坊！万才』は、「いい味、いい旅、いい出会い」をテーマに全国各地の郷土料理、名物料理、特産物などの食べ物を訪ね、その土地の歴史や文化、人々の暮らしにふれあい、「食べることの喜び」「人々との出会いの楽しさ」を求める番組。
初代レポーターの渡辺文雄にはじまり、竜崎勝、友竹正則、宍戸錠、川津祐介、梅宮辰夫、村野武範、辰巳琢郎（※琢の字は「琢」 点の入る旧字体が正式）、山下真司、宍戸開、現在の第11代目となる松岡修造へと受け継がれ、“くいしん坊”たちが食のみならず、その土地の人たちと触れ合いながら、日本各地の郷土料理、名物料理、特産物などを伝えるスタイルが多くの視聴者に愛され親しまれてきた。
10月26日から、鹿児島各地の食を巡る旅を全4回にわたり放送。そして、11月22日に最終回となる特別番組を届ける。
10月26日の放送では、32年間番組のカメラマンを担当した元番組スタッフの鹿児島県霧島市の家を訪ねる。元番組スタッフが定年後に始めた米作りで収穫した新米を前に、20年以上にわたり、当番組において延べ1000回以上の最多出演を誇る松岡修造が目に涙を浮かべながら、ひと口を噛（か）みしめる。11月2日は、老舗でありながら新たな挑戦を続けるかまぼこ店を訪問し、鹿児島の郷土料理「つけあげ」を紹介。11月9日は、黒酢発祥の地である霧島市福山町の黒酢専門レストランを訪れ、長い歴史を誇る伝統の味と職人技が光る黒酢を使ったスペシャル料理を堪能。11月16日は、100年以上続くホテルで、大鍋を使った独特のしゃぶしゃぶを味わう。
そして11月22日放送の特別番組では、番組にゆかりのある歴代くいしん坊たちの食の歩みを特集。日本全国津々浦々を巡り、数知れぬ味との出会いを重ねてきた彼らが、一番おいしかった料理や思い出の料理など、“一生忘れられない味”を紹介する。
現在のくいしん坊を務める松岡は、25年にわたる自身のくいしん坊人生のターニングポイントとなった料理を再訪。さらに、番組が誇る50年間のアーカイブ映像もふんだんに盛り込み、半世紀にわたり日本の食を独自の取材で見つめ続けてきた、この番組ならではの「幻の料理」も惜しみなく公開する。
さらに、これまでの歴代くいしん坊たちとご協力いただいた人たちとのやりとり、名場面・珍場面も。ラストは、歴代くいしん坊たちが視聴者への深い感謝を胸に、番組とともに歩んできた50年に別れを告げるフィナーレを迎える。
視聴者の支持を受けて、レギュラー放送が終了する11月16日までで放送回数は計6599回（1975年6月30日〜2025年11月16日放送分のレギュラー放送のみ）というフジテレビの長寿番組となった『くいしん坊！万才』。その最後を見届けたい。
『くいしん坊！万才』レギュラー放送は、フジテレビ（関東ローカル）にて、10月26日・11月2日各17時25分、11月9日17時40分、11月16日17時25分放送。特別番組は11月22日13時30分放送。
