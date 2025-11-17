【実食レポ】香り豊かな栗の魅力！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」マロン スイーツ＆ベーカリー
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「マロン スイーツ&ベーカリー」を開催。
濃厚な栗の旨みとやさしい甘さを最大限に引き出した、秋にぴったりのラインナップがティータイムを贅沢に彩ります☆
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」マロン スイーツ＆ベーカリー
販売期間：2025年11月1日（土）〜11月30日（日）
開催店舗：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 2階 カフェ「トスティーナ」
営業時間：10:00〜23:00
問合せ：047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2階に店舗を構える、豪華クルーズライナーのカフェをイメージした魅力あふれる開放的な空間でスイーツやベーカリーが味わえるカフェ「トスティーナ」
トスティーナでは、季節のフルーツを使ったこだわりメニューが月替わりフェアとして展開されています。
2025年11月に提供されるのは、この時期ならではのマロンの世界が堪能できる「マロン スイーツ&ベーカリー」
濃厚な栗の旨みとやさしい甘さを最大限に引き出した、秋にぴったりのラインナップがティータイムを贅沢に彩るスイーツとベーカリーを紹介していきます☆
マロンシブースト
価格：850円(税込)
フランス発祥の洋菓子「シブースト」を、マロン風味に仕立てた「マロンシブースト」
紅茶のタルトに芳醇な栗の風味を閉じ込めたシブーストを重ね、表面をこんがりとキャラメリゼしています。
栗、カスタード、紅茶など、素材の個性が響き合う、秋だけのご褒美スイーツです。
シャテニエ
価格：850円(税込)
フランス語で“栗の木”を意味する「シャテニエ」をタイトルに冠したスイーツ。
栗の焼き菓子の上に、艶やかなキャラメルのグラサージュで全体を覆ったマロンムースをのせています。
中に閉じ込めたキャラメルブリュレが栗の甘さと見事に調和した上品な一品です。
カフェマロン
価格：850円(税込)
コーヒー風味のパンドジェンヌとガナッシュ、そしてマロンムースの3層を重ねた「カフェマロン」
コーヒーのほろ苦さが口の中で広がるムースケーキです。
仕上げに添えたマロングラッセやショコラマロンクリームが秋の実りを感じさせる、上質なマロンスイーツが楽しめます。
マロン・チャイ
価格：850円
シナモンやジンジャーが香るチャイに、上品な栗とマロンホイップの甘みをプラスしたマロン・チャイ。
スパイスの温かみとマロンのコクが溶け合う、季節限定のラテです。
マンスリーベーカリー「マロンデニッシュ／マロンブレッド」
価格：各500円(税込)
マンスリーベーカリーとして登場するのは「マロンデニッシュ」と「マロンブレッド」の2種類。
秋の訪れを栗と共に堪能できる、期間限定メニューです。
写真左：マロンデニッシュ
チョコレート風味の生地を重ねたバイカラークロワッサンで栗を包み、マロンダマンドを詰めた「マロンデニッシュ」
中央にはたっぷりのマロンクリームを絞り、渋皮栗を添えた、秋の風情あふれるマロン尽くしの逸品です。
写真右：マロンブレッド
栗の風味とやさしい甘みが楽しめる、11月限定ブレッドとして登場する「マロンブレッド」
渋皮栗や栗の甘露煮、香ばしいアーモンドを練り込んだ生地を丁寧に焼き上げ、真っ白な砂糖衣のフォンダンの上に、気品あふれるマロングラッセを並べています。
#シェラトンスイーツボックス
価格：4,200円(税込)
※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制
引き取り時間：12:00〜21:00
ミニスイーツ6種とマカロン2種を詰め合わせた、秋のティータイムや贈り物にぴったりの11月限定スイーツボックス。
秋の恵みをぎゅっと詰め込み、素材の風味を活かした多彩なスイーツがアソートされています。
カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」フライデースイーツブッフェ
料金：大人 4,200円(税込)／4〜12才 2,100円(税込) ※ドリンク付き
開催時間：1部 12:00〜13:40／2部 14:15〜15:55 ※入れ替え制
開催日：2025年11月7日(金)、14日(金)、21日(金)、28日(金)
開催店舗：カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」（ホテル1F）
予約：https://galleriacafe.sheratontokyobay.com/
もしくは電話047-355-5555（代）カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」
※オンラインでの事前決済で5%オフとなります
毎週金曜日限定の「フライデースイーツブッフェ」では、11月は栗を主役にお届け。
マロンの香りと秋らしい彩り豊かなスイーツが並ぶこだわりのラインナップに加え、種類豊富なセイボリーも用意されます。
食欲の秋にふさわしい贅沢なスイーツブッフェが、心ゆくまで楽しめます。
※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をお勧めします
香り豊かな栗の魅力を存分に味わう、秋限定のスイーツとベーカリー。
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」にて2025年11月1日より提供が開始される「マロン スイーツ＆ベーカリー」の紹介でした☆
続きを見る
続きを見る
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 【実食レポ】香り豊かな栗の魅力！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」マロン スイーツ＆ベーカリー appeared first on Dtimes.