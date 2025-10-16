ÉñÂæ¡ÖîÍ¤¤¤É¤ìÅ·»È¡×±é½Ð¿¼ºî·òÂÀ»á¡ÖÅ·¹ñ¤Î¤ª¤ä¤¸¤ä¹õß·´ÆÆÄ¤Ë¤â¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸«¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¡×
±é½Ð²È¤Î¿¼ºî·òÂÀ»á¡Ê53¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢ÉñÂæ¡ÖîÍ¤¤¤É¤ìÅ·»È¡×À½ºîÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢¸Î¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤È»°Á¥ÉÒÏº¤µ¤ó¤¬½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÌ¾ºî¤òÉñÂæ²½¡£°Ç»Ô¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¼ã¤¤¤ä¤¯¤¶¤È¡¢ÉÏË³¤Ê¿ì¤¤¤É¤ìÃæÇ¯°å¼Ô¤È¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Àï¸åÉ÷Â¯¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥º¥à¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÏºî¡£
±Ç²è³¦¤Îµð¾¢¡¢¸Î¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤ò¸Î¿¼ºî¶ÕÆó´ÆÆÄ¤ÎÂ©»Ò¤¬±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¡Ö¹õß·ÀèÇÚ¤¬¶ì¼ê¤Ç¡Ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¿¼ºî»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹õß·´ÆÆÄ¤ò¡Ö¤º¤Ã¤È¿ÀÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Á±°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¬¤±¤Æ¸«¤é¤ì¤ë±Ç²è³¦¤Îµð¾¢¡×¤È¾Î¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤¦¤Á¤ÎÉã¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¾Â¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿ºî²È¡×¤È¾Î¤·¡¢¡Ö2¿Í¤ÎÀèÇÚ¤¬°ú¤¤º¤ë¾¼ÏÂ¤È¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬ËèÆüÂÐ·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¿´¶¯¤¤Ãç´Ö¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢±Ç²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¡¢º£¤³¤ÎµÓËÜ¤Ç¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Å·¹ñ¤Î¤ª¤ä¤¸¤ä¹õß·´ÆÆÄ¤Ë¤â¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸«¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢ËÌ»³¹¨¸÷¡Ê40¡Ë¤¬°Ç»Ô¤ò»ÅÀÚ¤ë¤ä¤¯¤¶¾¾±Ê¡¢ÅÏÊÕÂç¡Ê41¡Ë¤¬¿ì¤¤¤É¤ìÃæÇ¯°å¼Ô¤Î¿¿ÅÄ¤ò±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤®¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï²£»³Í³°Í¡Ê32¡Ë²¬ÅÄ·ë¼Â¡Ê25¡Ë¡¢Æà¡¹¹¾Ìò¤òºå¸ý¼îÈþ¡Ê23¡ËÈþÂåÌò¤Ïº´Æ£¿ÎÈþ¡Ê46¡Ë¡¢²¬ÅÄÌò¤ÏÂçÄáµÁÃ°¡Ê57¡Ë¤À¡£¡¡¸Î¹õÂôÌÀ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤ò¸Î¿¼ºî¶ÕÆó´ÆÆÄ¤ÎÂ©»Ò¤¬±é½Ð¤·¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡Ê65¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤ÎÂç¡¢Åâ½½Ïº¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤ÎÂçÄáµÁÃ°¤¬½Ð±é¤È¤¤¤¦¡È¹ë²ÚÆóÀ¤¡ÉÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢11·î7¡Á23Æü¤ËÅìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¡¢Æ±28¡Á30Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦¸æ±àºÂ¡¢12·î5¡Á14Æü¤ËÂçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¾å±é¤¹¤ë¡£