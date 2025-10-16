¥«¥á¥é¤ÎÀè¤Ë¤ÏÈ¿Ä®Î´»Ë¤¬¡Ä¾¾ÅèºÚ¡¹»ÒàÉ×¤ò»£±Æ¤¹¤ë»Ñá¤¬ÏÃÂê¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤¤ì¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤ÇÆ´¤ì¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬CM»£±Æ»þ¤Ë¸«¤»¤¿à¥ì¥¢á¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ñÀ¸Æ²¤ÎÃËÀ¸þ¤±²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHISEIDO MEN¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡ÖCM»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ÂÄê¸ø³« È¿Ä®¤µ¤ó¤ò¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤ÆÈù¾Ð¤à¡¢¾¾Åè¤µ¤ó¡×¤Èµ¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£Æ±¼Ò¤Ï¾¾Åè¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò³§¤Ç½Ë¤ª¤¦¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢CM»£±Æ»þ¤Î¾¾Åè¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡É×¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤ë¥×¥é¥Ù¡¼¥È´¶ËþºÜ¤Îà¥ì¥¢á¤ÊÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤·¡¢Æ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯åºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ±×¡¹Èþ¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤ÇÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾Åè¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·ÃËÀÈ©¸þ¤±ÈþÍÆ±Õ¤ÎCM¤Ç¤ÏÉ×ÉØ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£