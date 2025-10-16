¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¡Ä¡×±Ç²è¡Ö¥¬¥ê¥ì¥ª¡×»ÒÌò¤¬21ºÐ¤Ë¡ÄºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤â¤¦12Ç¯¡Ä¡×¡Ö¤½¤Î¸å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤¦20ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
Ìó12Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¤¬¡Ä³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹
¡¡21ºÐÇÐÍ¥¤¬»ÒÌò»þÂå¤Î²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿¿²Æ¤ÎÊýÄø¼°¤¬ºÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡¡Ìó12Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¤¬º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤È¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï»³粼¸÷¡£
¡¡»³ºê¤ÏÊ¡»³²í¼£¤¬¼ç±é¤¹¤ë¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥¬¥ê¥ì¥ª¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¥·¥ê¡¼¥º¤Î·à¾ìÈÇ¡Ö¿¿²Æ¤ÎÊýÄø¼°¡×¤Ë»ÒÌò¤Ç½Ð±é¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¡»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Ê¡»³²í¼£¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö±éµ»¤Î¾å¼ê¤¤»ÒÌò¤µ¤ó¡¡¤½¤Î¸å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤¦12Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¶³Ê¿¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤³¤¦¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤¦20ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£