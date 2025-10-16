＜中間速報＞前田羚菜が単独首位 上堂薗伽純、神谷桃歌、浜崎未来が2差追走
＜ECCレディス 2日目◇16日◇北六甲カントリー倶楽部 東コース（兵庫県）◇6502ヤード・パー72＞国内下部ステップ・アップ・ツアーの第2ラウンドが進行している。
【写真】装いも存在感抜群 シックに決めた六車日那乃
全組が前半の競技を終え、前田羚菜がトータル9アンダーで単独首位に立っている。29歳ルーキーの上堂薗伽純（かみどうぞの・かすみ）、神谷桃歌、浜崎未来らが2打差2位につけている。8年ぶりステップ出場の元賞金女王・森田理香子は「80」を叩き、トータル7オーバー・94位タイでホールアウト。2週連続優勝を狙うアマチュア・後藤あいはトータルイーブンパー・38位タイで競技を終えている。注目ルーキーの青木香奈子はも38位でプレー中。賞金ランキング1位の皆吉愛寿香は2オーバー・56位タイで2日目を終えた。今大会の賞金総額は2000万円。優勝者には360万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
