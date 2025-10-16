秋にぴったりなブラックウォッチ柄が映える！ 「BEAMS GOLF」と「JONES Sports」の限定キャディバッグがオシャレだった
BEAMSのオリジナルゴルフブランド「BEAMS GOLF」が、ゴルフバッグブランド「JONES Sports（ジョーンズ スポーツ）」との別注キャディバッグを発表。販売を開始した。
【写真】マスコットキャラがユニークすぎる！ 日本初上陸の「Jain Golf」とのコラボウェアもアツい！
「JONES Sports」といえば、スタンフォード大学時代にタイガー・ウッズが愛用していたことでも知られるブランド。今回のコラボでは、「JONES Sports」の象徴的なスタンドキャディバッグ『ローバー』に、「BEAMS GOLF」ならではのアレンジを加えている。特徴は、「BEAMS GOLF」が2025年秋冬シーズンのテーマとして掲げる"BEAMS GOLF COUNTRY CLUB"に合わせた「ブラックウォッチ」柄。バッグに大胆にあしらった黒と緑のツートン仕様の柄は、クラシックでありながら現代的なストリート感を絶妙に表現している。見た目のファッショナブルさだけでなく、機能面も十分考えられており、使い勝手の良いダブルショルダーストラップを採用。1本のストラップとしてシンプルに肩にかけてもいいし、2本のストラップをクロスさせて背負うこともできる。クラブを運ぶときのスタイルに合わせて使い分けができるため、快適なラウンドをアシストしてくれる。無駄のないスタイリッシュなフォルムも美しく、まさに別注にふさわしい仕上がりのキャディバッグ。重量が1.9kgと超軽量な点もポイントが高い。価格は税込み90,200円で、全国の「BEAMS GOLF」店舗及び、ビームス公式オンラインショップなどで発売中。今しか手に入れることができない特別なコラボアイテムのため、気になる人は早めにチェックしたほうが良さそうだ。
【写真】マスコットキャラがユニークすぎる！ 日本初上陸の「Jain Golf」とのコラボウェアもアツい！
