＜中間速報＞午前組がホールアウト 小平智が2アンダーで単独首位、桂川有人らが1打差2位
＜日本オープン 初日◇16日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞国内男子メジャー「日本オープン」は第1ラウンドが進行している。午前組が全てホールアウトし、小平智が2アンダー・単独首位に立っている。
【写真】こんなにラフが長いのです
1打差2位タイには、欧州ツアーを戦う桂川有人、清水大成、片岡尚之、岡田晃平らが続いている。昨年覇者の今平周吾はイーブンパー・13位タイでプレー中。先週「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」で4位に入った金谷拓実は3オーバー・63位タイ。米ツアー昇格が決まった平田憲聖も同順位でそれぞれホールアウトしている。金谷と同組だった石川遼は2オーバー・50位タイで競技を終えている。アダム・スコット（オーストラリア）がイーブンパー・13位。昨年「ダンロップフェニックス」を制したマックス・マクグリービー（米国）は、2オーバー・50位タイでそれぞれホールアウトしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本オープン 大会初日の組み合わせ
最新版 男子賞金ランキングをおさらい
松山英樹が呼んだ横浜での熱気 問われる“ポストヒデキ”の存在【現地記者コラム】
ウソだろ!? 2011年から長尺パターのアダム・スコットが再び「短尺」を投入
本当に飛ぶドライバーは？ リアルな飛距離ランキング≪写真≫
【写真】こんなにラフが長いのです
1打差2位タイには、欧州ツアーを戦う桂川有人、清水大成、片岡尚之、岡田晃平らが続いている。昨年覇者の今平周吾はイーブンパー・13位タイでプレー中。先週「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」で4位に入った金谷拓実は3オーバー・63位タイ。米ツアー昇格が決まった平田憲聖も同順位でそれぞれホールアウトしている。金谷と同組だった石川遼は2オーバー・50位タイで競技を終えている。アダム・スコット（オーストラリア）がイーブンパー・13位。昨年「ダンロップフェニックス」を制したマックス・マクグリービー（米国）は、2オーバー・50位タイでそれぞれホールアウトしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本オープン 大会初日の組み合わせ
最新版 男子賞金ランキングをおさらい
松山英樹が呼んだ横浜での熱気 問われる“ポストヒデキ”の存在【現地記者コラム】
ウソだろ!? 2011年から長尺パターのアダム・スコットが再び「短尺」を投入
本当に飛ぶドライバーは？ リアルな飛距離ランキング≪写真≫