「樋口久子 三菱電機レディス」に渋野日向子と西村優菜が出場 渋野は4週連続の日本ツアー
＜樋口久子 三菱電機レディス 事前情報◇16日◇武蔵丘ゴルフコース （埼玉県）◇6690ヤード・パー72 ＞10月31〜2日に開催される国内女子ツアー「樋口久子 三菱電機レディス」。米国女子ツアーを主戦場にする渋野日向子、西村優菜の2人も参戦することが、大会側から発表された。
渋野は「スタンレーレディスホンダ」から4週連続での出場。西村は今週行われる「富士通レディース」から3週連続の日本ツアー参戦となり、ともに主催者推薦での出場となる。そのほか、今季3勝を挙げメルセデス・ランキングで現在トップを走る佐久間朱莉、今季2勝で同2位の神谷そら、先週の「スタンレーレディスホンダ」で今季2勝目を挙げた同ランク3位の河本結、「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」で念願のツアー初優勝を挙げた同4位の菅楓華も舞台に立つ。賞金総額は1億円で、優勝賞金は1800万円。昨年大会は地元・埼玉出身の岩井千怜が武蔵丘GCでの大会レコードとなるトータル16アンダーで逃げ切り、日本ツアー通算7勝目を挙げた。また姉・明愛も2位に入り、ツインズが1・2フィニッシュを果たした。
