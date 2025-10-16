ドジャースのロバーツ監督が日本時間16日、大谷翔平選手の現在の打撃の状態などについて語りました。

ポストシーズンでここまで8試合を戦い、7勝をあげるなど順調に勝ち進んでいるドジャース。しかし大谷選手は34打数5安打にとどまり、フィリーズと戦った地区シリーズでは18打数1安打としていました。このシリーズを終え、ロバーツ監督も「ショウヘイが不振から脱しなければワールドシリーズは勝てない」と吐露。復調へ期待を寄せていました。

大谷選手に快音がなかなか生まれない中での連勝。記者から“大谷選手の活躍がチームにとって必要不可欠なのか”聞かれたロバーツ監督は、当然だと答えます。続けて「貢献は打率だけではありません。彼が打線に名を連ね、四球を選ぶことでムーキーに打点を稼ぐ機会を与えることができる、それ自体が“貢献”です」と説明しました。

現在ブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズを戦っているドジャース。初戦で大谷選手は、初回から四球を選び出塁。その後は2度の申告敬遠とされるなど、出塁を重ねました。さらに2戦目では3つの三振を奪われるも、好機ではタイムリーを記録。ロバーツ監督は「最初の2試合、彼の打席内容は素晴らしかった。まさに私が求め、彼に期待しているのはそこだ」と語りました。

続けて現在の打撃状態については「彼はストライクゾーンをコントロールできている。自分の球が来れば、依然として積極的に打っています。右翼へのライナーアウトや3つの四球、得点圏での安打などがありましたが、これらはプラス要素です。相手から与えられたものしか打てませんから、今の彼はいい状態にあると思います」と評価しました。

思うような活躍ができずフラストレーションがたまっているのではという質問にも、ロバーツ監督は「それは当然のことだと思いますし、予想通り。私は気にしません。その鋭さが好きです。彼は明らかに非常に才能のある選手であり、我々は彼を頼りにしています。ですから、彼が自身の期待値を自覚し、それが達成されない場合、当然フラストレーションは生じます」とコメント。続けて「ワールドシリーズ制覇までには、まだ長い道のりがある」としながら、今後のさらなる活躍に期待を寄せました。

先に4勝したチームが突破となるリーグ優勝決定シリーズ。ドジャースは敵地で2連勝をあげ、同17日から本拠地での3連戦に挑みます。