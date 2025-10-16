»°ÅÄ²Â»Ò¡Ö³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆºÇ½ª¾Ï¡ª¡×84ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« ¡Ö¤ªÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î»°ÅÄ²Â»Ò¤¬15Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£84ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û»°ÅÄ²Â»Ò¤ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡»°ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤è³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆºÇ½ª¾Ï¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¸·¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿»ä¤Î84ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï¡¢Âô»³¤ÎÍ§¿Í¡¢ÃÎ¿Í¤ä¤ªÃç´Ö¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢·ò¹¯¤Ç¸µµ¤¤Ë±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö40Ç¯°Ê¾å»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡£°ìÅÙ²ò»¶¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤È¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÊÑ¤ï¤é¤º¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê±þ±ç¤òÂ³¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤ß¤¿¤Ã¤Á¶æ³ÚÉô¡Ù¤Î³§¤µ¤Þ¡£¥±¡¼¥¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¿¼¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¼£°å¤È¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¼ç¼£°å¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤È¤Î¤ª¿©»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤ªÃÂÀ¸ÆüÄ¾¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¸å¤Ë¡¢¥ª¥ë¥´¡¼¥ë¤¬¤ª»®¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤Ç¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ç¥¶¡¼¥È¡©¡Ù¤È¡¢Ãæ¡¹Íý²ò¤Ç¤¤º¡¢¥¥ç¥È¥ó!?¤Ç¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ÎÊ¸»ú¤È²»¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢ÀèÀ¸Êý¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¤Ë¤È¤ó¤À¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¿´ÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ä¡¢¿Æ¤·¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ä»Å»öÃç´Ö¤Î³§¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿°¦¤ËÌþ¤µ¤ì¡¢ÎÏ¤òÌã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÃæ¤ò¤ª¤µ¤ì¤¿»ä¤ÏÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ø¸å10Ç¯·ò¹¯¤ËÀ¸¤È´¤¤¿¤¤!!¡Ù¤ÈÍßÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¿´¤ËÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¾¯¤Î¤Õ¤é¤Ä¤¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇÐÍ¥»°ÅÄ²Â»Ò¡Ø°ì´ü°ì²ñ¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¤ä¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤ÎÉ×¤È¶¦¤ËÃçÎÉ¤¯¼ê¤ò·È¤¨¤Æ¡×É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Ç¯¤Î¤È¤Ó¤¤ê½ë¤¤²Æ¤â¤Î¤ê¤³¤¨¡¢Íè¤¿¤ë¸·¤·¤¤Åß¤Ë¤â¤à¤±¤Æ¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÎÉ×¤È¶¦¤ËÃçÎÉ¤¯¼ê¤ò·È¤¨¤Æ10Ç¯Àè¤Þ¤Ç¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!¡×¤È½Ò¤Ù¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö10Ç¯¤Ê¤É¤È¤µ¤ß¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤º¡¢100Ç¯¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯¡¢¥¥é¥¥é¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤»°ÅÄ¤µ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£