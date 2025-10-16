埼玉県鶴ヶ島市の介護付き有料老人ホーム「若葉ナーシングホーム」で、入所者の高齢女性２人が血を流した状態で見つかり、死亡した事件で、殺人容疑で逮捕された元職員の木村斗哉（とうや）容疑者（２２）が県警の調べに「４桁の暗証番号で出入り口の鍵を開け、施設内に入った」と供述していることが、県警幹部への取材でわかった。

防犯カメラには、ナイフを持って施設内を歩く様子が映っており、「事前に購入した」と供述しているという。

木村容疑者は、施設５階の居室で１５日未明、入所者の小林登志子さん（８９）を刃物で切りつけるなどして殺害した疑いで逮捕された。４階の居室で暮らしていた上井アキ子さん（８９）についても「刃物で刺して殺した」などと関与を認めている。明確な動機は話していないという。

県警幹部によると、木村容疑者は正面玄関ではなく、１階の職員用の出入り口から侵入した。施設の建物内にも暗証番号の入力を求められる場所が複数あるが、職員用の出入り口と同じ番号だったという。木村容疑者は昨年７月に施設を退職しており、施設側は「暗証番号は変えていなかった」と説明している。

捜査関係者によると、施設周辺の防犯カメラには、自転車で走行し、施設の近くで降りる木村容疑者の姿が映っていた。手袋をはめていたことも確認できたという。事前にナイフを購入したとも供述しており、県警は計画性があったとみている。ナイフのさやも押収しているという。

県警は１６日午前、木村容疑者をさいたま地検に送検した。施設での現場検証も始め、同日午前９時１５分頃、手袋やヘアキャップを付けた捜査員約１５人が施設内に入った。

「退職者は入れないよう管理が基本」指摘

社会福祉施設での防犯対策を巡っては、２０１６年７月、相模原市の知的障害者福祉施設「津久井やまゆり園」で入所者らが犠牲となった殺傷事件をきっかけに見直しが進められてきた。

事件では、元職員の男が未明に窓ガラスを割って施設に侵入。刃物で入所者らを次々に刺すなどし、１９人を殺害して２６人に重軽傷を負わせた。事件を受け、厚生労働省は同年９月、福祉施設に防犯カメラや玄関への補助錠、夜間に人の出入りを感知するセンサー付きライトを設置するなど、防犯対策の強化を促す通知を出した。

各施設の具体的な対策について「ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研」がまとめたハンドブックでは、早朝や夜間に職員が利用する出入り口に電子ロックを設置し、定期的に暗証番号を変更して部外者の侵入を防いでいる施設などが紹介されている。

防犯アドバイザーの京師（きょうし）美佳さんは「福祉施設では、入居者のプライバシーを守る観点から防犯カメラの設置数が限られ、内部をよく知る元職員による犯罪が相次いでいる」と指摘。「退職者は施設の中に入れないように管理するのが防犯上の基本で、暗証番号を定期的に変更したり、入館カードの情報を抹消したりする対策が重要だ」と話した。

◇

事件で亡くなった上井アキ子さんの遺族は１５日、県警を通じてコメントを発表した。

「私たち家族は、突然の出来事に非常に混乱しています」とした上で、「どうして母が亡くならなければならなかったのか、母はどんなに辛（つら）い思いをしただろうか、考えるほど悔しく、悲しみをこらえることができません」と心情を記した。