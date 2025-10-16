◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 マリナーズ４―１３ブルージェイズ（１５日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ア・リーグ優勝決定シリーズ第３戦が１５日（日本時間１６日）、マリナーズの本拠Ｔモバイルパークで開催され、１、２戦を連敗スタートのブルージェイズがチームのポストシーズン（ＰＳ）最多タイとなる５本塁打含む１８安打で圧勝。対戦成績を１勝２敗とした。

ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ内野手は「３番・一塁」で先発出場。本塁打を含む４安打。最終打席に三塁打が出ればサイクル安打だったが、右中間を深々と破った打球はフェンスに到達したが無理することなく二塁で止まった。試合後、取材に応じた主砲は「素晴らしい気分だ、もちろん。でも僕にとって大事なのは勝つことだけ。試合に勝てて本当にうれしい。自分のことは考えない。チーム全体のことを考えて、ただ試合に勝つ、それだけで本当にうれしいんだ」と素直に勝利を喜んだ。

チームは３回に９番ヒメネスの同点２ランからその後も３点を追加して一気に逆転。４回にもスプリンガーが歴代４位タイとなるポストシーズン通算２２本目のソロアーチ。５回にゲレロがＰＳ４本目となるソロをスプリンガー同様に中堅にたたき込んだ。