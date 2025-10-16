『サツコレ2025AW』“おひなさま”長浜広奈、CANDY TUNE小川奈々子＆立花琴未ら新たに出演決定
2007年より開催している北海道最大級のファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER』(略称:『サツコレ2025AW』)が、11月1日に札幌・北海きたえーる（北海道立総合体育センター）で開催する。今回、第7弾の出演者が決定した。
【写真】おひなさまも！第7弾出演者一覧
新たにスペシャルゲストとしてABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』で人気を集めた“おひなさま”こと長浜広奈、ヨシアキ(ONSENSE)、ウサ タクマ(ONSENSE)、実熊瑠琉が出演決定。さらにゲストモデルとして小川奈々子(CANDY TUNE)、立花琴未(CANDY TUNE)、モデルとしてかのん、れな、ibuki、mika、denise、sakura、yura、中泉彩夏、sea。
またゲストにAyana、花巻杏奈、アーティストとしてうじたまい、オープニングパフォーマンスにVAGUEが登場することが決定した。
今回の『サツコレ2025AW』のテーマは「ICE MONSTER」。これは樹木が雪と氷に包まれ、まるで巨大な怪物のような姿になる自然の造形美、“樹氷”を指す。ひとつとして同じ形のない樹氷のように、誰もが個性を認め合い、支え合い、自然と共に生きる。そんな強くしなやかな在り方を、ファッショントレンドを通じて表現する。
