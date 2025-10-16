【松のや】今だけロースかつ定食など8メニューがさらに20円引き。2度の値引きで最大210円オフになるのお得すぎんか...。

2025年10月16日現在、「松のや」の公式Xでは、すでに値引きされている定食メニューがさらに20円引きになるクーポンを公開しています。

10月までに確保した原材料分が値引き対象

25年10月15日に松のや公式Xが投稿した画像によると、券売機に二次元バーコードをかざすとお得になるメニューが、さらに20円引きで食べられるとのこと。

対象メニューと20円引き後の金額は以下の通り。

・ロースかつ定食...690円→530円（160円引き）

・鬼おろしぽん酢ロースかつ定食...790円→580円（210円引き）

・味噌ロースかつ定食...790円→580円（210円引き）

・カキフライ定食...990円→860円（130円引き）

・アジフライ定食...890円→760円（130円引き）

・ロースかつ＆アジフライ定食...990円→860円（130円引き）

・ロースかつ＆カキフライ（2個）定食...990円→860円（130円引き）

・たっぷりカキフライ（7個）定食...1290円→1160円（130円引き）

二次元バーコードは、一部店舗を除く松のやで利用可能。松屋併設店でも利用できます。

投稿には「10月までに確保した原材料分しかご提供できません」と記載されているので、食べたい人は早めに行くのが良さそうです。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部