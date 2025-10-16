へとへとな週末の夜。土鍋ごはんでしっかり食べよう！【炊き立てごはん】
へとへとで居残り残業。もしもできたての夜食が届いたら／疲れた人に夜食を届ける出前店（1）
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。
■土曜日の炊き立てごはん
■鍋炊きごはんの炊き方
材料（1合分）
米……1合
水……200ml
作り方
1. 米は研いで鍋に入れ、水を加えて30分以上浸水させる。
冬は浸水時間を1時間ほどとる。
2. ふたをして中火にかけ、沸騰したら弱火で10分加熱する。
吹きこぼれやすいので、弱火は火力を一番落とす。
3. 一度ふたを外して、水けがなくなったことを確認してから再びふたをして、火を止めて10分以上蒸らす（水けがあったら弱火でさらに1〜2分ほど加熱する）。
4. 最後に中火で10秒ほど加熱して水けをとばす。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』