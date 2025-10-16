土曜日の炊き立てごはん


へとへとで居残り残業。もしもできたての夜食が届いたら／疲れた人に夜食を届ける出前店（1）

モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。

とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。

「こんな夜食が届いたらいいな」という癒しのエピソードとともに、料理初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介します。

※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店1』から一部抜粋・編集しました。

■土曜日の炊き立てごはん

夜中だけど…


鍋炊きごはんの炊き方


■鍋炊きごはんの炊き方

材料（1合分）

米……1合

水……200ml

作り方

1. 米は研いで鍋に入れ、水を加えて30分以上浸水させる。

冬は浸水時間を1時間ほどとる。

2. ふたをして中火にかけ、沸騰したら弱火で10分加熱する。

吹きこぼれやすいので、弱火は火力を一番落とす。

3. 一度ふたを外して、水けがなくなったことを確認してから再びふたをして、火を止めて10分以上蒸らす（水けがあったら弱火でさらに1〜2分ほど加熱する）。

4. 最後に中火で10秒ほど加熱して水けをとばす。

著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店1』