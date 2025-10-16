八村塁が19得点の活躍…主力欠場のレイカーズはプレシーズン4敗目、18日の最終戦経て開幕へ

10月16日（現地時間15日）にTモバイル・アリーナでNBAプレシーズンゲームが行われ、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがダラス・マーベリックスと対戦した。

レイカーズはレブロン・ジェームズに加え、ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、ディアンドレ・エイトン、ジェイク・ラレイビア、マーカス・スマート、ブロニー・ジェームズも欠場。八村が2試合ぶりに出場し、ゲイブ・ビンセント、ダルトン・コネクト、ジャレッド・バンダービルト、ジャクソン・ヘイズとともに先発を務めた。

ティップオフからビンセントが立て続けに3ポイントシュートを沈め、第1クォーター開始5分9秒の時点で18得点と好スタート。多くの選手を欠いたことでクリスチャン・コロコやニック・スミスJr.、RJ・デイビスといったベンチメンバーも早い時間帯から出番を得て、レイカーズは4点のリードを奪った。

第1クォーターは2得点にとどまっていた八村だが、第2クォーターは1対1からのレイアップ、3ポイント、ミドルショットなど多彩なオフェンスを披露。主力としてチームを引っ張り、66－53と13点のリードを奪った。

前半を終えて、ビンセントが6本の3ポイントを含む22得点と爆発。八村は15得点2リバウンド1アシストを挙げた。

後半はバンダービルトが左大腿四頭筋打撲のため欠場し、9人と限られたメンバーで試合を展開。第3クォーターに点差を詰め寄られると、開始から0－7のランを許した第4クォーターに試合をひっくり返され、94－121でプレシーズンゲーム4敗目を喫した。

八村塁は30分51秒のプレータイムでチーム2番目の19得点に3リバウンド1アシスト。フィールドゴールは18本中9本成功、3ポイントは6本中1本の成功だった。

なお、レイカーズのプレシーズンゲームは、18日（同17日）に行われるサクラメント・キングス戦が最後。22日（同21日）にホームのクリプトドットコム・アリーナでゴールデンステイト・ウォリアーズとの開幕戦が開催される。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 94－121 ダラス・マーベリックス



LAL｜36｜30｜20｜8｜＝94



DAL｜32｜21｜31｜37｜＝121



And-1 for Rui Hachimura!

His 13 2Q points have the Lakers up at the break… pic.twitter.com/cuXHuc7Ze9

- NBA (@NBA) October 16, 2025

【動画】八村塁 ファウルを受けながらシュートを成功