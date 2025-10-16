穴の中にいたのは…


【玉手箱なねこ】箱を開けたらショックで真っ白に!? 入っていた中身は／みっけ！ねこむかしばなし（1）

ねこがいればみーんな幸せ！

誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさん。

古今東西様々の昔話や童話など、みんな知ってる物語たちにかわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで、物語は新たな展開に！

元となったお話の解説もあるので、神話や名作についても改めておさらいできる！ ねこあるあるが満載の、WEBアニメ化もされる童話×癒やし系ねこまんがをお送りします。

かわいくて憎めないねこの力でパワーアップしたエピソード、ぜひお楽しみください！

※本記事はぱんだにあ著の書籍『よっ！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。

■◆おむすびころりんなねこ

おむすびを穴に落としたおじいさん


■◆元となったむかしばなし

おむすびころりん

むかし、正直なおじいさんが山で働いていると、おむすびをうっかり穴に落としてしまいます。穴の中から歌が聞こえ、不思議に思って中へ入ると、ねずみたちが歌いながらおむすびを喜んで食べていました。

ねずみたちはおむすびをくれたお礼に好きなつづらを選ばせてくれます。おじいさんは小さいつづらを選び、家に帰って開けると中には宝物がぎっしり詰まっていました。

これを見た欲張りなおじいさんもまねをして穴に入り、わざとらしく振る舞ってねずみたちを困らせ、大きいつづらを選んで帰ります。ところが家で開けると中からは化け物が飛び出し、大騒ぎになります。ひどい目にあった欲張りなおじいさんは心を入れ替えて暮らしたのでした。

著＝ぱんだにあ／『よっ！ねこむかしばなし』