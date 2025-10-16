ヨシムラＨＤがストップ安、ホタテや海外事業低迷で２６年２月期業績予想を下方修正 ヨシムラＨＤがストップ安、ホタテや海外事業低迷で２６年２月期業績予想を下方修正

ヨシムラ・フード・ホールディングス<2884.T>がストップ安。１５日の取引終了後、中間決算を発表するとともに２６年２月期通期業績予想を下方修正したことが嫌気された。売上高を従来予想の６０７億～６３７億円から５６４億円（前期比２．９％減）、最終利益を１１億２０００万～１５億８０００万円から８億５０００万円（同５４．３％減）に引き下げた。



第２四半期累計（３～８月）は国内事業、海外事業ともに当初計画を下回った。国内はホタテ製品の販売減少、海外はシンガポールにおける景気減速や外食需要の低迷が響いた。同期の売上高は２７７億６５００万円（前年同期比３．４％減）、最終利益は５億２８００万円（同３４．５％減）だった。



出所：MINKABU PRESS