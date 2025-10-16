昭和の面影を再現したという豊後高田昭和の町（大分県）が、「コスプレ・フォトフェス2025（通称：昭和の町コスフェス）」を開催する。どこか懐かしさを感じる町並みを背景にして、コスプレを撮影できるという趣向だ。

江戸時代から昭和30年にかけて繁栄を見せた豊後高田市。現在、現存する昭和の建物を利用するなどして、昭和39年代の商店街の再現を進めている。町並みだけでなく昭和時代の商品の販売や、昭和32年式のボンネットバスを運行するなどの取り組みを実施中だ。

そんな豊後高田昭和の町で11月29日（土）、コスプレイベントが開かれる。

現在、参加するコスプレイヤーやカメラマンを募集中。昭和を思わせる商店を背景に、レトロなキャラクターのコスプレが映えることだろう。昭和ロマン蔵のレトロな衣装をレンタルすることもできる。

料金は無料。さらに参加者には、豊後高田昭和の町にある「昭和ロマン蔵3館共通券の2割引券」と「昭和の町オリジナルグッズ」がプレゼントされる。

イベント名

豊後高田昭和の町「コスプレ・フォトフェス2025」

開催日時

2025年11月29日（土）11時00分～19時30分

場所

豊後高田昭和の町

参加申し込み

2025年11月16日（日）までに下記ページ内のフォームからエントリー

豊後高田昭和の町「コスプレ・フォトフェス2025」（11月29日開催） - 昭和の町・豊後高田市公式観光サイト - 豊後高田市ホームページ

料金

無料