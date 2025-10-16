Snow Manの深澤辰哉が10月16日、フジテレビ系『ノンストップ！』に出演。自身のInstagramストーリーズにオフショットを投稿し、「見てねー！」と告知した。

■ブルーのセットアップを纏った深澤辰哉。柔らかな微笑みに癒される1枚

深澤は、グレイッシュなブルーのセットアップを主役にした、大人のリラックススタイルを披露。ジャケットは肩が自然に落ちるオーバーサイズで、パンツの黒ドローコードがアクセントに。全体を落ち着いたトーンで統一しつつ、インナーには古着のTシャツを合わせて遊び心を加えている。

Tシャツにはクラシックカーのリアビューが大胆にプリントされており、車体には「OUTATIME」のナンバープレートが。映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に登場するデロリアンだと思われるデザインだ。

ヘアは、襟足長めの黒髪をナチュラルに整え、前髪は重めに下ろしたスタイル。楽屋札を両手で指さす仕草と柔らかな微笑みに、SNSでは「とんでもなくイケメン」「白肌美人」「前髪長めでめちゃくちゃ好きビジュ」「Tシャツは私服かな？」「ノーピアスにセットアップが落ち着きあって素敵」「ズキュンメーター振り切った」といった声が寄せられている。

