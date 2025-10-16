Snow Manの向井康二がウィスキーのロックグラスを傾ける大人ショットが、雑誌『東京カレンダー』の公式Xで公開された。

【写真】向井康二が銀座でウィスキーロックを嗜む『東カレ』ショットなど①②

■「ハイアット セントリック 銀座 東京」で撮影された『東カレ』表紙

公開されたのは、10月21日発売の『東京カレンダー』12月号特別増刊の表紙ショット。東京・銀座を特集する同号で、向井は銀座・並木通りにあるホテル「ハイアット セントリック 銀座 東京」で撮影を行った。

向井はブラウンのドット柄のリボンタイブラウスにジャケットを羽織り、ロックグラスを持って口元に添えている。センター分けのシースルーバングで、色っぽい視線でこちらを見つめており、大人な雰囲気が漂っている。

「グラスを持つ大きな手が男らしい」「大人の色気あふれてて照れる」「秋らしいリボンタイコーデが素敵」などといったファンの声が続々と到着。

なお、ベッドにしっとりと横たわる本誌掲載カットも公開されており、こちらにもファンからの絶賛の声が相次いでいる。

■秋らしいブラウンのリボンタイブラウスのコーデにも注目

■添い寝気分を味わえる！？ベッドに横たわる向井